Zelfrijdend busje gaat weer rijden in Drimmelen na botsing met bestelbusje

Het zelfrijdende busje dat door de haven van Drimmelen rijdt, gaat donderdag weer rijden. Het busje dat vorige week beschadigd raakte na een botsing met een bestelbusje, is gerepareerd, zo meldt de gemeente.

Samen met de fabrikant en de RDW is onderzocht hoe de bus bij het ongeval reageerde. Uit dat onderzoek blijkt dat de sensoren goed reageerden, maar de botsing niet konden voorkomen. Niemand raakte gewond.

Sinds 5 augustus rijdt het busje tien weken lang, zeven dagen per week rond. Het busje rijdt niet harder dan twintig kilometer per uur en er kunnen maximaal acht personen mee in de bus.

De bus is nu gerepareerd en de RDW heeft toestemming gegeven om de pilot te hervatten. De dienstregeling wordt ook meteen uitgebreid. Zo wordt nu ook in de ochtenden vanaf half elf gereden, in plaats van alleen ‘s middags.

Het busje heeft geen chauffeur, wel is er een steward aan boord die vragen van mensen kan beantwoorden.

De zelfrijdende bus rijdt nog tot en met 29 september 2019 in Drimmelen. Daarna wordt het project geëvalueerd. Het busje is voorzien van tientallen sensoren en camera’s die ander verkeer registreren. De kans op ongelukken zou daardoor zo klein mogelijk zijn.