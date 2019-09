Markt in Waalwijk is na verhuizing weer in trek: ‘De patiënt leeft weer’

Markt in Waalwijk is weer in trek: ‘de patiënt leeft weer’

Twee maanden na de verplaatsing van de wekelijkse markt in Waalwijk kan de vlag uit en ook nog met een wimpel. Marktkooplui, winkeliers, gemeente en horeca noemen de verplaatsing van de markt naar het centrum van Waalwijk unaniem een succes. De markt trekt meer bezoekers, het is gezelliger en iedereen draait meer omzet. “Dit is de plek en ik hoop dat dit de plek mag blijven”, zegt bakker Harold.

De markt in Waalwijk werd begin juli verplaatst omdat de oude plek op het parkeerterrein bij winkelcentrum De Els steeds minder bezoekers trok. Harold van Bakkerij ’t Stoepje is net als veel collega’s zeer enthousiast over de verhuizing van de markt. “We stonden eerst op een parkeerterrein bij een winkelcentrum en nu in het centrum van het dorp. Dat is heel goed uitgepakt. Hier is meer loop, meer gezelligheid en daar profiteren we van.”

Ondernemers draaien meer omzet

Dat de verhuizing bijzonder goed is uitgepakt onderschrijft Marlène Drouen van Centrummanagement Waalwijk met tastbare cijfers. In een onder winkeliers gehouden enquête geeft de helft van de ondernemers aan dat ze meer klanten en omzet hebben sinds de markt in het centrum staat. Ook marktkooplui die we willekeurig bevragen zeggen zonder uitzondering meer klanten en een betere omzet te hebben.

Het geheim van Waalwijk

Volgens marktmeester Liesbeth de Bruijn is het geheim van Waalwijk, dat ze de markt in het centrum hebben geplaatst als onderdeel van dat centrum. “Zo zijn de terrassen van de horeca ook een onderdeel van de markt, net als de winkeliers. Het laat zich moeilijk omschrijven, maar het is een beleving: gezelligheid, drukte en een markt in een relatief klein gebied.” Inmiddels zijn er al gemeenten die informeren, hoe ze het in Waalwijk aangepakt hebben.

Wachtlijst voor marktkooplui

Wethouder John van den Hoven van de gemeente Waalwijk vindt het fantastisch dat er weer een wachtlijst is van ondernemers die op de markt in Waalwijk willen staan. “Het zingt zich rond dat het hier heel goed gaat en dan gaan ondernemers zich aanmelden. We kunnen echter alleen maar mensen toelaten als anderen afhaken, maar afhakers maken wij nu niet meer mee.”

