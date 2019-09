Guus Meeuwis eert opa bij herdenking Waalre: 'Hij verbleef twee jaar achter prikkeldraad'

“Als je weet wat hij heeft doorgemaakt, dan zing ik terecht dat ik eigenlijk nooit last van heimwee heb gehad", zei Guus. "Hij had een hartverscheurende heimwee naar zijn lieve vrouw en kinderen. Mijn opa miste zomaar een paar jaar van hun kleine leven.”

Werken in Duitsland

De opa van Guus begon de oorlog als sergeant in Ochten aan de Waal en moest de laatste twee jaar van de oorlog als krijgsmacht werken in Duitsland. “Hij verbleef twee jaar achter prikkeldraad.”

“Mijn opa sprak nooit over de oorlog.” Guus vindt het belangrijk dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog 75 jaar later nog steeds levend blijft. “Om vrede te bewaren zal er altijd gesproken moeten worden.”

Bekijk de volledige bijdrage van Guus Meeuwis in deze video: