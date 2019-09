Pyjamaparty voor Sebastiaan en Harold, ezels trotse eigenaren van geruite broeken

Er is een pyjamaparty aan de gang bij Stichting de Ezelshoeve in Baarle-Nassau. Ezels Sebastiaan en Harold hebben sinds kort geruite broeken aan. Het is een bijzondere verschijning, maar: “Het werkt perfect”, zegt verzorgster Jacqueline van den Berg. De broeken voorkomen namelijk dat de dieren worden gestoken door vliegen.

De twee ezels zijn volgens Jacqueline al oude heren en hebben de broeken hard nodig. De vacht en huid op de benen van de ezels zijn erg dun en daardoor worden ze lek geprikt. “De pyjamabroeken werken hier hartstikke goed tegen. Er kan geen vlieg meer bij.”

Kinderbroeken in de aanbieding

De ezels zijn bekend met de broeken, maar het is toch altijd weer een uitdaging voor Jacqueline om ze aan te trekken bij Sebastiaan en Harold. “Het zijn pyjamabroeken van de kinderafdeling. De broeken heb ik door midden geknipt en vast gemaakt met elastiek op hun rug. Dan blijft de pyjama goed zitten.” Voor Jacqueline is het op die manier makkelijk om de broeken bij de heren aan te trekken en de ezels vinden het ook helemaal niet erg. "En ze waren ook nog eens in de aanbieding, dus echt een koopje!"

De oude heren zijn ondertussen gewend aan de pyjama’s, maar de andere ezels moeten er toch aan wennen. “Je ziet dat zij wel gek opkijken als Sebastiaan en Harold hun pyjama aan hebben”, lacht Jacqueline.