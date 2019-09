Provincie vindt dat gemeente Steenbergen niet opschiet met nieuwe windmolens en neemt regie over

Niet de gemeente Steenbergen maar de provincie Noord- Brabant gaat bekijken hoe er hogere windmolens gerealiseerd kunnen worden bij windpark Karolinadijk in Dinteloord. Volgens de provincie komt de gemeente oude afspraken niet na en wordt daarom de regie overgenomen.

Er staan nu vier windmolens bij het windpark in Dinteloord. De provincie wil dat deze vervangen worden door hogere molens zodat ze meer energie opleveren.

'Molens van circa 210 meter'

In 2011 werden de eerste afspraken gemaakt hierover, maar het schoot daarna niet op. Volgens het nieuwe raadsakkoord mogen de nieuwe molens maximaal 150 meter hoog worden.

De vergunningsaanvraag van de provincie is voor windmolens tussen de 180 en 234 meter. De provincie zelf mikt op windmolens van circa 210 meter. Door de regiegroep is dit aangegeven als de beste oplossing met de minste overlast, aldus de provincie.

'Hele vervelende situatie'

"De gemeente Steenbergen heeft best lang geworsteld hoe ze hiermee om willen gaan", legt gedeputeerde Anne-Marie Spierings uit. "Je ziet dat ze steeds opnieuw hebben bekeken als ze het willen en hoe ze het dan willen."

De gemeente Steenbergen krijgt nu een adviesrol. "Ik heb met de wethouder gebeld. Ik vind het heel vervelend maar ik kan haar niets verwijten. Er is een vervelende situatie ontstaan door oude afspraken uit het verleden. Maar nu komt er duidelijkheid voor de bewoners."

'Op zijn vroegst in 2021'

Volgens de provincie profiteren de direct omwonenden ook van hogere windmolens. "Geld voor de lokale gemeenschap in de vorm van een fonds voor de energietransitie is hier onderdeel van."

De provincie verwacht dat de vier nieuwe windturbines, die de bestaande windmolens moeten gaan vervangen, op zijn vroegst in 2021 kunnen worden gerealiseerd.