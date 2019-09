Roy Meyer kwam van heel ver om wereldtop judo te halen: ‘Dit is mijn levensstijl geworden’

Meyer groeide op in Breda, maar was naar eigen zeggen geen gemakkelijk kind. "Ik heb wel een pittige jeugd gehad", erkent Meyer nu. De judoka woonde ruim 7,5 jaar niet thuis bij zijn ouders, maar verbleef bij verschillende internaten. "Af en toe kwam ik dan wel thuis, maar al snel moest ik steeds weer terug omdat het niet goed ging."

Voetbal

Maar in zijn jeugdjaren was judo nog helemaal niet bekend bij Meyer. "Ik begon net als veel andere kinderen met voetballen. Maar achteraf bleek dat ik het spelletje als kind niet helemaal snapte, want tijdens mijn eerste wedstrijd bij WDS'19 pakte ik de bal in mijn handen en wilde ik naar het doel rennen om te scoren. Maar nu weet ik dat het anders moet", vertelt een lachende Meyer.

Maar Meyer ging niet verder als een rugby-speler. De ouders van Meyer wilden een sport vinden waar hun kind zijn onuitputtelijke hoeveelheid energie in kwijt kon en hoorde via via dat er een judoschool in de buurt was. "Ik zat in een lastige situatie, waarin ik mijn energie op een verkeerde manier tot uiting bracht. Toen ik voor de eerste keer bij mijn eerste judoleraar kwam, was ik meteen om. Ik luisterde goed en ik ging er helemaal voor. Zonder judo was ik niet de persoon geworden die ik nu ben."

Olympische Spelen

Uiteindelijk werkt Meyer op dit moment keihard voor maar één ding: de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokyo. Er mag maar één Nederlander uit het zwaargewicht afreizen naar Azië en dus zal Meyer samen met Henk Grol moeten strijden om dat ene ticket. De Bredanaar heeft er alle vertrouwen in dat hij uiteindelijk degene zal zijn die Nederland mag vertegenwoordigen in Tokyo.

