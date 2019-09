Vader is boos op de man die zijn dochter aanreed en vertrok: 'Hij gaf alleen iets om zijn auto'

Iets voor half vier ging het mis op de rotonde bij de Maasdijk en de Bergsedijk, vlakbij cafetaria de Driesprong. De meisjes staken over en een van hen werd geraakt door een witte auto, vermoedelijk een Volvo. Haar voet kwam tussen de spaken van de fiets van haar klasgenootje terecht. Alle twee belandden ze op straat. Een toevallige voorbijganger stopte en bekommerde zich om de geschrokken meisjes.

'Jullie schuld'

De man in de witte auto stopte ook. "Hij maakte zich vooral druk om zijn auto. Hij zei tegen mijn dochter en haar klasgenootje dat het hun schuld was. Maar er staan daar haaientanden, hij had moeten stoppen. En zelfs als je vindt dat het niet je eigen schuld is: je vult dan toch een schadeformulier in of je geeft je telefoonnummer? Hun fietsen waren zichtbaar beschadigd. Dan zeg je toch: mocht er iets zijn met je fiets of wat dan ook, dan kun je me bellen."

De fietsen van de meisjes lagen na het ongeluk midden op het fietspad. "Toen ze die hadden opgeraapt om het andere verkeer er langs te laten en ze weer opkeken, zagen ze de man in de witte auto vertrekken. En door de schrik hebben ze niet op zijn kenteken gelet."

De vader vertelt dat zijn dochter naar de huisarts is geweest. Ze heeft volgens hem bij de aanrijding verrekte kniebanden opgelopen. "Ze moet een brace gaan dragen en mag minimaal vier weken niet sporten." Volgens hem zaten zijn dochter en haar klasgenootje onder de blauwe plekken.

Aangifte

"Waarom is deze man ervandoor gegaan en heeft hij twee geschrokken meisjes achtergelaten?" Dat vraagt de vader zich hardop af. Zijn dochter en haar vriendinnetje gaan aangifte doen. "We hopen dat er mensen zijn die iets gezien hebben en dat willen melden. Dat mag bij mij, via ongelukmetfiets@gmail.com. En mijn dochters zouden ook heel graag de andere automobilist willen bedanken, de man die hen wél geholpen heeft."

Ondertussen heeft de vader het stuur en het zadel van zijn dochters fiets rechtgezet en haar spatbord teruggebogen. Wat rest is een slag in het wiel. En grote verontwaardiging: "Ik snap het echt niet. Het zal de tijdsgeest wel zijn."