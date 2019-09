Agressieve arrestant trapt op de A58 ruit uit rijdende politieauto

Een 35-jarige man uit Breda die woensdagavond was opgepakt, heeft tijdens de rit naar het politiebureau een ruit uit een politieauto getrapt. Dat gebeurde op de A58 bij Etten-Leur. De man raakte hierbij gewond. Hij is daarom niet naar het politiebureau maar naar het ziekenhuis gebracht.

Woensdagavond kwamen uit St. Willebrord verschillende meldingen binnen bij de politie van overlast door steeds dezelfde man. Hij viel bekenden lastig, kwam onuitgenodigd in hun huis, vernielde goederen en ook een ruit in een woning van een familielid.

Ruit vernield in woning

De politie was al een paar keer druk geweest met de zaak. Omdat niemand aangifte wilde doen is de man in eerste instantie niet aangehouden, maar werd hij door de politie weggestuurd. Uiteindelijk koos hij er rond middernacht voor om met een familielid mee naar huis te gaan.

Daar misdroeg hij zich zodanig dat het familielid wel aangifte besloot te doen. De man had een ruit vernield in de woning en gedroeg zich erg agressief.

Verzet

Toen kon de man wel worden aangehouden door de politie. Hij verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding en de agenten moesten pepperspray gebruiken om de man onder controle te krijgen. Op een gegeven moment lukte het om de man in de politieauto te krijgen.

Tijdens de rit naar een politiecellencomplex zag hij kans om een ruit uit het politievoertuig te trappen. De man raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest hij ter observatie blijven. De man wordt op een later tijdstip verhoord.