Viktor Staudt stapt uit het leven na jarenlange inzet voor zelfmoordpreventie

Viktor Staudt (50) is twintig jaar lang een bron van inspiratie geweest met zijn bijzondere verhaal over zijn zelfmoordpoging. In 1999 verloor de man uit Etten-Leur beide benen door voor een trein te stappen. Na twintig jaar inzet voor lotgenoten is de Brabander deze week alsnog zelf uit het leven gestapt.

Viktor Staudt is in de nacht van zaterdag op zondag overleden aan het gevolg van zelfdoding. Dat meldt IFOTES, een internationale organisatie van verschillende hulptelefoonlijnen. Staudt was voor velen een bron van hoop door het vertellen van zijn bijzondere verhaal. Hij schreef twee boeken en hield regelmatig lezingen over hoe om te gaan met duistere gedachten.

Praat erover

Bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie is het nieuws over het overlijden van Staudt als een bom ingeslagen. ,,We zijn geschokt en zeer verdrietig. Staudt was voor mensen een bron van inspiratie en hoop", zegt Anke Wammes van de stichting. De Brabander heeft bijzonder veel betekent voor mensen die met diepe depressies kampen, volgens Wammes. ,,Niet alleen met het schrijven van zijn boeken, maar ook met persoonlijk contact met lotgenoten. Hij stak altijd veel tijd in het beantwoorden van mails en brieven."

De stichting verwacht dat het overlijden van Staudt een grote impact kan hebben op mensen die hoop uit zijn verhaal hebben gehaald. ,,Voor hen adviseer ik, praat er vooral over. Dat advies heeft Viktor ook altijd gegeven."

LEES OOK: '12 uur na mijn zelfmoordpoging werd ik wakker zonder benen', lotgenoten helpen bij preventie

Heeft u ook gedachten over zelfmoord? Praat erover. Bel of schrijf met hulplijn 113