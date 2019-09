Nieuwe Stint mag nog steeds de weg niet op, afgekeurd door RDW

De nieuwe Stint mag nog steeds de weg niet op. De RDW, de overheidsdienst die voertuigen goed- of afkeurt, geeft geen positief advies nadat zij de 'elektrische bolderkar' heeft getest. Dit staat in een brief die minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat volgt het advies van de RDW op en zij keurt de terugkeer van de Stint op de weg dan ook af. Edwin Renzen, eigenaar van Stintum, het bedrijf achter de Stint, heeft aan de minister aangegeven dat hij op korte termijn een nieuwe aanvraag wil doen voor een verder aangepaste versie.

'Nieuwe aanvraag komt eraan'

Een woordvoerder van de Stint zegt dat ze niet verbaasd is over het negatieve advies van de RDW. “Dit wisten we al. We hebben in augustus te horen gekregen dat er andere eisen zijn bijgekomen, terwijl de aanvraag al was ingediend. We hebben daarna verschillende aanpassingen gedaan, de komst van de rolkooi is er één van. De RDW heeft nu onze oude aanvraag afgekeurd, maar er komt binnenkort een nieuwe aanvraag aan.”

Deze nieuwe aanvraag zal weer bij de RDW binnenkomen en zij gaan dan opnieuw de Stint testen.

Belangrijke testen

Uit de uitgevoerde testen die de RDW heeft gedaan, bleek dat de Stint aan de meeste eisen voldoet. Op sommige plekken kwam de elektrische bolderkar niet door de belangrijke test. Deze punten kwamen daar onder andere uit:

Het voertuig kan 20 kilometer per uur halen, maar het nieuwe voertuig mag maar 17 kilometer per uur.

Er mist nog een toelichting van de fabrikant voor de bescherming aan de voor- en achterzijde van de Stint.

Er mist ook een toelichting voor de afwezigheid van een kantelbeveiliging.

Nieuwe regels

Het was de bedoeling dat de Stint na de zomer terug de weg op zou komen. Na het tragische ongeluk op 20 september in Oss mag de elektrische bolderkar sinds oktober vorig jaar niet meer de weg op. Uit onderzoek van TNO bleek dat de Stint op een aantal onderdelen onveilig was.

Met nieuwe regels mag de Stint terug de weg op, maar hiervoor moest het vervoersmiddel ook omgebouwd worden. Begin augustus heeft de RDW de nieuwe Stint binnengekregen en sindsdien is zij bezig met het testen van de elektrische bolderkar.