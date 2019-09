Francien (85) moet twee uur op haar deeltaxi wachten 'en dat gebeurt vaker'

Francien Witzel (85) stond dinsdagmiddag bij winkelcentrum Woensel in Eindhoven te wachten op haar deeltaxi van Taxbus. Ze is slecht ter been, dus de taxi zou haar naar haar huis brengen in Strijp-S. Rond drie uur zou de taxi er zijn, maar die kwam pas om vijf uur. Twee uur lang heeft ze buiten op haar rollator zitten te wachten. “Ik vind het onmenselijk”, zegt haar schoonzoon Mike Goutziers. Hij trekt aan de bel: “Dit heeft ze nu al een paar keer meegemaakt en zij is niet de enige.”

Taxbus is een deeltaxi voor mensen met een zorgindicatie. Ze kunnen daarmee goedkope taxiritten maken, maar moeten er wel rekening houden dat het busje ook andere passagiers moet ophalen. Daardoor staat vooraf nooit precies vast hoe laat de taxi komt.

Mike (56) vertelt dat zijn schoonmoeder om tien over drie een afspraak met Taxbus had achter de Hema bij winkelcentrum Woensel. “Rond die tijd kwam er wel een taxi aan, maar mijn schoonmoeder stond niet op de lijst. Dus ze mocht niet mee met die taxi, maar een andere vrouw die naast haar stond wel”, zegt hij.

Na lang wachten is Francien naar binnen gegaan bij de HEMA om te vragen of zij Taxbus konden bellen met de vraag waar ze bleven. “Toen zei Taxbus dat de taxi al langs was geweest. Maar die was dus bedoeld voor een andere vrouw”, zegt Mike. Uiteindelijk is er een nieuwe taxi besteld. “Ze was pas om zes uur thuis omdat de taxi ook nog andere mensen moest afzetten. Tot overmaat van ramp had ze ook in haar broek geplast, omdat ze niet durfde te gaan plassen. Bang om de taxi te missen.”

‘Grote impact’

Volgens Mike is het al vaker voorgekomen dat ze lang heeft moeten wachten. Hij vindt het schandalig: “Voor iemand van 85 is het een hele impact om twee uur lang op je rollator te moeten wachten. Normaal belt ze ons, maar wij zijn op vakantie dus was ze afhankelijk van Taxbus. Ze kwam misselijk en kapot thuis.”

Mike diende een klacht in. “Ik vroeg de centralist wat er verkeerd was gegaan, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Ze deden heel nonchalant en ik kwam niet verder”, zegt hij. Toen heeft zijn vrouw Jannie op Facebook gezet wat er was gebeurd. Het bericht is inmiddels ruim 160 keer gedeeld.

Francien niet de enige

Mensen op Facebook reageren onder het bericht dat ze het ook hebben meegemaakt. Een van hen is Jessica Mentink (41) uit Oirschot. Omdat ze knieklachten heeft, maakt ze gebruik van de deeltaxi. “Soms zijn ze me vergeten of moet ik uren wachten tot de taxi komt. Als ik dan bel waar die blijft, is de rit afgeboekt. Als ik wacht, durf ik al die tijd niet naar de wc te gaan, omdat ik bang ben dat ik de taxi mis”, zegt Jessica.

Ook voor Jolanda Gertie (49) uit Oirschot is dit een bekend verhaal. Ze maakt gebruik van de deeltaxi omdat ze twee keer een hersenbloeding heeft gehad en daardoor beperkt is geraakt. “Ik maak nu vier jaar gebruik van die taxi, en nog steeds loop ik tegen problemen aan”, vertelt ze. “Soms sta ik lange tijd in de kou te wachten tot de taxi komt. Als ik bel met de vraag waar ze blijven, dan zeggen ze dat mijn naam niet in de lijst staat.”

Reactie Taxbus

Als Jolanda een klacht indient, hoort ze aan de andere kant van de lijn dat ‘ze er niks aan kunnen doen’. Chrit Wolfhagen, projectleider bij Taxbus, zegt daarentegen dat ze klachten heel serieus nemen. “We handelen de klacht af. We maken excuses en in bepaalde gevallen sturen we een bloemetje en zorgen we dat het niet meer gebeurd. Ik weet niet wat er specifiek is afgesproken met de gedupeerden, maar als u mij vraagt of het normaal is dat mensen lang moeten wachten, zeg ik nee”, aldus Wolfhagen.

Taxbus rijdt rond in Eindhoven en omstreken, Helmond en omstreken en De Kempen. “Van de 40.000 ritten per maand, krijgen we ongeveer tachtig klachten. Ik zeg niet dat alles goed gaat, maar het komt zelden voor dat iemand zo lang moet wachten. Vooropgesteld staat dan ook dat dat niet normaal is. We gaan dit in detail uitzoeken.”