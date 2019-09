Voetbalclub in Goirle haalt met ouderen herinneringen op

Volgens Ingrid van Loon, die het initiatief nam voor Voetbalmemories, was het enthousiasme meteen al heel groot. "We hebben zelf een groot archief met oude foto's en krantenartikelen, maar we speuren ook internet af en zoeken in oude voetbaltijdschriften. We willen meer laten zien dan alleen onze eigen club."

Peet Wagemakers wijst op de elftalfoto alle spelers aan, hij kent ze nog allemaal. Zelf staat hij in het midden van de foto. Peet was keeper van zijn team. "Hij was een geweldige keeper", zeggen de mannen aan zijn tafel. Met zijn 89 jaren komt hij nog steeds elke zondag naar de wedstrijden van GSBW kijken. Voetbalmemories is een mooi initiatief, vindt Peet. "Als de mensen maar blijven komen."

Bekijk de video en lees verder.

Gespreksstof

Bij de aftrap donderdag is er in ieder geval geen gebrek aan belangstelling. In de kantine is het gezellig druk met 22 deelnemers aan het spel en 14 vrijwilligers die hen begeleiden. De oude plaatjes halen veel herinneringen boven, maar vooral leveren ze veel gespreksstof op. En dat is precies waar het om draait, zegt Ingrid van Loon. "We hopen dat ze zo contact kunnen maken en wat meer uit hun isolement komen. Maar voor sommige mensen is het gewoon een fijne dagbesteding."

Tot het einde van het jaar ontvangt de Goirlese club elke twee weken ouderen voor Voetbalmemories. "We spelen twee keer drie kwartier met een rust van een kwartier", zegt Ingrid van Loon. "Dus ja, het is echt een voetbalwedstrijd."