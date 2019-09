Kijk nu live naar herdenkingstocht Market Garden, bevrijders trekken na 75 jaar opnieuw door Brabant

Doel van de geallieerde troepen was om via Nederland door te stoten naar Hitler-Duitsland. De operatie was niet overal even succesvol, maar delen van Brabant werden in het najaar van 1944 bevrijd. De felle strijd die destijds op verschillende fronten werd geleverd wordt zaterdagmiddag herdacht met een historische tocht.

Basecamp

Vanuit België voert de stoet via Valkenswaard naar Eindhoven en daarna richting Veghel. In de tocht rijdt ook Omroep Brabant-verslaggever Floyd Aanen mee die vanaf zaterdag een week lang leeft als een soldaat in 1944. Dat doet hij in het basecamp in Veghel waar de historische tocht eindigt.