Boegbeeld zelfmoordpreventie stapt zelf uit het leven, dit is het verhaal van Viktor Staudt [VIDEO]

ETTEN-LEUR -

Jarenlang zette Viktor Staudt (50) zich na een mislukte zelfmoordpoging in 1999 in voor lotgenoten. Zijn verhaal bood steun aan ontzettend veel mensen. Hij gaf lezingen, schreef een boek en beantwoordde brieven van mensen die het net als hij, moeilijk hadden. Donderdag werd bekend dat Staudt na twintig jaar alsnog is overleden aan het gevolg van zelfdoding. Bekijk hieronder zijn verhaal.