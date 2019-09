Auto slaat over de kop op A2, ongeluk leidt tot flinke file

De auto sloeg rond halfzeven over de kop op de A2. (Foto: Hans van Hamersveld)

LEENDE -

Een auto is vrijdagochtend rond kwart over zes over de kop geslagen op de A2 bij knooppunt Leenderheide. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Twee rijstroken richting het zuiden werden twee uur lang afgesloten.