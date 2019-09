Hoogste stijging WOZ-waarde in jaren: grootste Brabantse stijgers Deurne en Uden [KAARTJE]

Voor het vierde jaar op de rij is de WOZ-waarde van woningen gestegen. Voor heel Nederland steeg de WOZ-waarde door de bank genomen met 7,8 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers. De gemiddelde waarde van een doorsnee woning kwam daardoor op 1 januari uit op een nieuw record van 248.000 euro. De grootste stijgers in Brabant zijn Deurne (10,7%), Uden (8,9%), Den Bosch (8,6%), Eindhoven (8,4%) en Veldhoven (8,3%).

In Nederland zag Rotterdam de sterkste stijging van een gemiddelde woning in de WOZ van bijna 16 procent tot 192.000 euro. In Amsterdam, vorig jaar nog de grootste stijger, bedroeg de toename van de WOZ-waarde ruim 11 procent, wat zich vertaalde in een gemiddelde waardering van 378.000 euro.

De ontwikkeling van de WOZ-waarde loopt een jaar achter op de werkelijke woningprijzen. De WOZ-waarde van woningen is namelijk gebaseerd op de geschatte woningwaarde van een jaar eerder en wordt door gemeentes gebruikt als basis voor de heffing van onroerendezaakbelasting.

Brabantse situatie

Hieronder kan je die situatie in Brabant bekijken: Op de kaart vind je twee soorten cijfers. Allereerst de gemiddelde WOZ-waarde (x 1000 euro): dat is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de desbetreffende gemeente voor 2019. De waarden voor 2019 zijn afgezet tegen die van 2018, en zo komen we tot het procentuele verschil ten opzichte van een jaar eerder. Een negatief percentage betekent dat de gemiddelde WOZ-waarde is gedaald, een positief percentage dat die is gestegen.

De cijfers zijn geclusterd naar de gemeente-indeling van 2019. Over de gemeenten Sint Anthonis zijn geen bedragen beschikbaar. Voor de gemeenten die per 1 januari dit jaar zijn heringedeeld kunnen geen ontwikkelingscijfers uitgerekend worden en zijn daarom in het grijs weergegeven op de kaart.

Hoe werkt WOZ?

WOZ betekent 'waardering onroerende zaken'. De WOZ-waarde gaat over alle woningen, dus ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. In de wet WOZ is bepaald dat het voor een aantal belastingen handig is als er gerekend wordt met één waarde voor een woning. Om dat voor elkaar te krijgen worden woningen ieder jaar op 1 januari getaxeerd door onder andere te kijken naar de ligging, grootte en het type huis.

De waarde wordt bepaald op een vastgelegde peildatum, dat is altijd 1 januari een jaar eerder. Daarom volgt de WOZ-waarde de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. De WOZ-waarde laat dan ook pas na 2015 een stijging zien, terwijl de huizenprijzen al wat langer stijgen.