Enorm hakenkruis op kapel gekalkt op oorlogsbegraafplaats in Mierlo, ook graven beklad

MIERLO -

Graven, muren en de kapel van de oorlogsbegraafplaats aan de Geldropseweg in Mierlo zijn beklad. Op foto's is te zien dat een enorm hakenkruis op de binnenmuur van de kapel is gekalkt. Volgens iemand die op de begraafplaats was, dook er vorige week ook al een hakenkruis op. Dit zou net zijn verwijderd toen de nieuwe bekladdingen werden ontdekt.