Graven op oorlogsbegraafplaats Mierlo opnieuw beklad, enorm hakenkruis op kapel gekalkt

Op de buitenmuur van de begraafplaats Mierlo war Cemetry staat in grote zwarte letters 'MH 17 lie' geschreven. Ook de witte grafzerken op het Britse ereveld met 664 oorlogsgraven zijn onder handen genomen.

Bij de politie is melding gemaakt van de bekladdingen.

Militairen herdacht

De bekladdingen komen in een periode dat uitgebreid stil wordt gestaan bij de bevrijding van Brabant in 1944, 75 jaar geleden. Afgelopen woensdag zijn in de St. Willibrorduskerk in Waalre alle Brabantse militairen en verzetsmensen herdacht, die sneuvelden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Op de begraafplaats in Mierlo liggen veel militairen die in Oost-Brabant sneuvelden vanaf 17 september 1944 bij operatie Market Garden. De vele doden die vielen bij dat geallieerde offensief worden de komende tijd herdacht en geëerd.