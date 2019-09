Nacho Monsalve wijst NAC Breda de weg: 'Wij hebben de kwaliteiten om kampioen te worden'

Hij oogt sterk en komt rustig en sympathiek over. De centrale verdediger wil het gesprek op het trainingscomplex in Zundert graag in het Engels voeren, de voertaal bij NAC. Dat is goed voor zijn ontwikkeling, zo vindt de Spanjaard. Op het veld is het niet anders, de aanvoerder wil zichzelf en zijn teammaten continu verbeteren. Want de Bredase club moet kampioen worden...

Bekijk hieronder de video met Nacho Monsalve en lees verder.

Een echte aanvoerder

"Ik voel me goed in de rol als leider van dit team en vindt het een eer", vertelt de 25-jarige Nacho Monsalve over zijn aanvoerderschap. "Als ik thuis ben denk ik na over wat we moeten verbeteren op het veld en ga er daarna met mijn teamgenoten over praten."

Met zijn ploeg speelt de aanvoerder vrijdagavond tegen Jong FC Utrecht. Na de nederlaag bij Volendam een wedstrijd waar NAC het goede gevoel van de start van de competitie weer kan hervinden.

Focussen op kampioenschap

Nacho heeft het naar zijn zin in Nederland en in Breda. Hij wil de club graag naar de eredivisie leiden. De Spanjaard heeft er ervaring mee, want vorig seizoen deed hij hetzelfde bij FC Twente.

"We moeten als team en staf bij elkaar blijven en hard werken aan dat ene doel", is de les die Monsalve bij de Tukkers geleerd heeft. "We moeten iedere wedstrijd gefocust zijn. We hebben de kwaliteiten om kampioen te worden, maar we moeten er wel elke dag hard voor werken."