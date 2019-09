Armando Obispo moet na 13 jaar voor het eerst tégen PSV spelen: 'Ik ga wel juichen als ik scoor'

Want Obispo speelt al sinds 2006 voor de club uit Eindhoven. Samen met onder meer Cody Gakpo, die donderdag zijn contract verlengde tot 2023, doorliep Obispo alle jeugdelftallen bij PSV. Na meermaals aanvoerder te zijn geweest bij Jong PSV, zat Obispo afgelopen seizoen steevast bij de selectie. Maar echt veel speelminuten leverde dat niet op.

Slechts twintig minuten kwam Obispo vorig seizoen in actie voor PSV 1. "Ik denk dat je dan wel kunt concluderen dat ik wat stil heb gestaan in mijn ontwikkeling", zegt de verdediger nu. "Maar gelukkig heb ik nog wel een aantal wedstrijden kunnen spelen voor Jong PSV. Dat heeft dan weer wel meegeholpen."

Een verhuur deze zomer was door het geringe aantal speelminuten de beste oplossing voor beide partijen. Obispo raakte overtuigd van het plan van Vitesse, waar hij dit seizoen nog geen minuut miste. "Het was wel even wennen, maar ik voel me echt op m'n plek hier. Alles is wel anders, maar ik heb het echt naar mijn zin."

Bekijk hieronder het interview met Armando Obispo over hoe het nu met hem gaat en hoe hij vooruitblikt op de wedstrijd met PSV en lees verder.

De vraag der vragen

De grote vraag is en blijft natuurlijk of Obispo gaat juichen als hij scoort. "Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, maar als ik er nu aan denk zou ik zeggen dat ik toch niet zo vaak scoor", zegt de verdediger. "Maar als ik dan toch scoor, zal ik geen rondjes over heel het veld gaan lopen. Maar ik zou zeker wat emotie tonen, dat wel."