Niemand kent Arjen, maar als Ayreon trekt hij 12.000 rockfans naar popcentrum 013

Ayreon is een wereldberoemd muziekspektakel en dat is dit weekend duidelijk te merken in de Tilburgse binnenstad. Van Bolivia tot Australiƫ reizen diehardfans naar Brabant voor een grootse rockopera in poppodium 013, want de mogelijkheid om het een keer mee te maken is klein. Maar wie is de man achter Ayreon, die in een dorpje in West-Brabant woont?

Ayreon is de naam van het muzikale soloproject van Arjen Lucassen uit Oudenbosch. De 59-jarige Nederlander is al meer dan twintig jaar een wereldberoemde artiest, maar blijft relatief onbekend in zijn eigen land. Liefhebbers van het muziekgenre progressieve rock kunnen echter niet om hem heen.

Een optreden van de rocksensatie kan het beste worden omschreven als een symfonisch rockconcert dat veel weg heeft van een traditionele opera. Voor de shows in Tilburg staan naast Lucassen nog 22 gastmuzikanten op het podium. Een liveshow van de rocksensatie is zeer zeldzaam. Poppodium 013 ziet daarom dit weekend liefst 12.000 bezoekers, verdeeld over drie optredens, door de deuren van de grote zaal struinen.

Arjen Lucassen is al meer dan twintig jaar lang een wereldberoemde artiest, maar blijft relatief onbekend in zijn eigen land. Liefhebbers van het muziekgenre progressieve rock kunnen echter niet om hem heen. Zijn rockopera's live bewonderen zit er helaas niet in voor de meeste fans. In de 24 jaar dat het muziekproject van de Nederlander bestaat, kwam het slechts tot een handjevol optredens. De eerste concerten werden pas in 2015 gegeven, in het Luxor Theater in Rotterdam. Dat Lucassen niet vaak het podium te bewonderen is, heeft onder meer te maken met zijn plankenkoorts.

Paniekaanvallen en verstijfde vingers

De muzikant is zo nerveus voor aanvang van optredens dat hij misselijk wordt en zelfs zijn vingers kunnen verstijven waardoor hij moeite heeft om gitaar te spelen. Volgens de zanger is het zelfs zo erg dat hij gedurende zijn vorige reeks optredens in 2017, eveneens in 013, twijfelde of hij het podium überhaupt op zou kunnen stappen. In interviews met muziekbladen gaf hij aan vreselijke paniekaanvallen te hebben gehad voor deze concerten.

Desondanks keert de rocklegende terug naar het Tilburgse podium met een spektakelstuk waarin hij het verhaal van ‘Into The Electric Castle’ vertolkt, een album uit 1998. In de dertien albums van Ayreon wordt groots fantasieverhaal verteld dat op elkaar aansluit. Het is een soloproject van Lucassen. Dat betekent dat hij zelf schrijft en verder ook zelf instrumenten bespeelt en zingt.

De Nederlander, die in Den Haag opgroeide, nodigt daarnaast vaak andere artiesten uit binnen- en buitenland uit om met hem samen te werken. Zo verzorgde Barry Hay van The Golden Earring vocalen voor enkele nummers.

Dat Lucassen afhankelijk is van veel andere muzikanten om een liveshow op te voeren, is ook een belemmering waardoor hij minder vaak kan optreden. De artiesten die dit weekend een rol vertolken op de planken van 013 hebben naast Ayreon vaak meerdere andere bands waarmee zij rondreizen. Om iedereen bij elkaar te trommelen is daardoor niet makkelijk.