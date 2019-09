Plastic hondenpoepzakjes in plaats van papieren zakjes in gemeente Altena: 'Ik ben loeikwaad'

Hondenbezitters in de gemeente Altena moeten van de gemeente aan het plastic. De gemeente vervangt de gratis hondenpoepzakjes van 100 procent gerecycled papier en karton door plastic zakjes. De nieuwe zakjes zijn gemaakt van polyethyleen, een type plastic dat wel veilig kan worden verwerkt bij de afvalverbranding, maar in de natuur niet afbreekbaar is.

“Ik ben daar stomverbaasd over, ik vind echt dat het niet kan”, zegt Jos Korthout. Binnen de gemeente Altena is hij al jaren actief bezig met het opruimen van plastic “Je geeft als overheid een verkeerd signaal af.”

Een overheid die feitelijk het gebruik van plastic propagandeert kan er bij Jos Korthout niet in. In de gemeente Altena is hij een bekende verschijning. Al jaren ruimt hij zwerfafval op en plastic is in zijn ogen zo’n beetje het ergste wat de mensheid is overkomen. “Ik ben er loeikwaad over, dat er nog meer plastic in het milieu terechtkomt.”

'Geen goed signaal van de overheid'

Eva, die met haar hond Zorro een wandelingetje aan het maken is snapt niet dat de gemeente Altena dit doet. “Dit is geen goed signaal, ik denk dat ze er niet over hebben nagedacht.” Milieudefensie Brabant noemt het bij monde van Jesper Bekkers een opmerkelijk verhaal, maar inhoudelijk wil hij niet reageren, omdat hij niet op de hoogte is van alle ins en outs.

Plastic versus karton

“Karton is ook niet alles”, zegt Joyce Huurman van het bedrijf dat de plastic poepzakjes aan de gemeente gaat leveren. “De productie van papier en karton is ook milieubelastend. Onze zakjes zijn gemaakt van gerecycled plastic en moeten na gebruik bij het restafval om verbrand te worden. Hondenpoep in wat voor zakje dan ook hoort niet thuis in de gft-container.”

Huurman beaamt overigens wel dat als zo’n plastic zakje in de bosje wordt geflikkerd het zakje niet biologisch afbreekbaar is. “Maar, je moet gewoon je rotzooi opruimen en niet in de bosjes dumpen.”

Korthout zegt dat de praktijk anders is en dat hij al veel weggegooide plastic zakjes tegenkomt. “En die zijn niet afbreekbaar en die papieren zakjes wel.”