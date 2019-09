Waarschuwing: zaterdag drukte in en rond Eindhoven vanwege herdenking Market Garden

Verkeer in en rond Eindhoven moet zaterdag rekening houden met overlast. Verschillende wegen in de stad worden gefaseerd afgesloten in verband met de herdenking van Operatie Market Garden 75 jaar geleden. Militaire voertuigen trekken dan in colonne door de stad.

Rijkswaterstaat verwacht dat het vanwege deze afsluitingen in de stad ook drukker wordt op de wegen rond Eindhoven. “Met name op de N2 en de A67. Daarom waarschuwen wij daarvoor.” Er worden geen snelwegen afgesloten vanwege de colonne militaire voertuigen.

Kruispunten

Tijdens het passeren van de colonne door Eindhoven worden alle wegen en kruispunten op de route voor alle verkeer afgesloten. Het gaat om:

De kruising N2-A2 - Aalsterweg tot en met de ring van elf uur 's ochtends tot halftwee 's middags

De Aalsterweg vanaf de ring tot en met de Eindhovenseweg van halftwaalf 's ochtends tot halfvier 's middags

De Eindhovenseweg tot en met de gemeentegrens van een tot vier uur 's middags

Calamiteitendoorsteek

De wegen en kruispunten worden ruim voor het passeren van de colonne afgesloten. Op de route zijn een paar kruispunten aangewezen als calamiteitendoorsteek. Bij deze kruispunten staan verkeersregelaars.

De wegen en kruispunten die zijn gepasseerd door de colonne worden volgens de gemeente 'zo snel mogelijk weer opengesteld'. "Er is sprake van een gefaseerde afsluiting en openstelling, parallel lopend aan het verloop van de colonne."

Pauzeplaats

In de J.F. Kennedylaan wordt een pauzeplaats ingericht, waar de colonne ruim twee uur halt houdt. De pauze valt binnen het tijdsbestek van elf uur 's ochtends tot halfvier 's middags. De J.F. Kennedylaan is dan in beide richtingen volledig dicht. Zodra de militaire voertuigen hun tocht vervolgen, wordt de J.F. Kennedylaan richting het centrum weer opengesteld. De J.F. Kennedylaan de stad uit is in verband met de afbouw van de pauzeplaats tot uiterlijk zes uur 's avonds afgesloten.

De colonne gaat door het centrum vanaf de Stratumsedijk via de P. Czn. Hooftlaan, de Wal, de Keizersgracht, de Emmasingel, de Boschdijktunnel, Fellenoord en de Veldmaarschalk Montgomerylaan naar de Europalaan.

Parkeergarages op deze route zijn tijdens het passeren van de colonne niet bereikbaar. Zowel in- als uitrijden is dan niet mogelijk.

Openbaar vervoer

Tijdens het passeren van de colonne rijden de bussen van Hermes en Arriva een alternatieve route. Deze route loopt (de stad uit) van busstation Neckerspoel via de J.F. Kennedylaan, de Onze Lieve Vrouwestraat, de Dom, de Theodor Fliednerstraat, de Orpheuslaan, de Muzenlaan en de Sterrenlaan naar de Winston Churchilllaan.

De stad in rijden de bussen dan van de Dom naar de Theodor Fliednerstraat, de Onze Lieve Vrouwestraat (ventweg), de Insulindelaan (ventweg) en de Prof. Dr. Dorgelolaan naar busstation Neckerspoel. Busstation Woensel is tijdens het voorbijtrekken van de colonne niet bereikbaar.

Reizigers moeten rekening houden met vertraging.

Buiten Eindhoven

De stoet komt rond halftwaalf bij Borkel en Schaft de grens over, rijdt via Valkenswaard naar Eindhoven. Later wordt de tocht vervolgd van Eindhoven via Son, Nijnsel en Sint-Oedenrode naar Veghel en Eerde.