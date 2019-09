Bijna D-Day: commandanten werden in bioscoop bijgepraat

16 september 1944. De geallieerde troepen zijn er bijna klaar voor. Nog één dag van voorbereidingen en dan beginnen ze aan Operatie Market Garden, de militaire actie die de geallieerden snel door Nederland naar Duitsland moet brengen. Het is een giga-klus maar het is volgens de generaals dé manier op de Duitsers ver terug te dringen en uiteindelijk te verslaan. Dit speelt op weg naar de bevrijding van Brabant. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

Er is bedacht dat de geallieerde parachutisten zeven bruggen veroveren tussen de Belgische grens en Arnhem. Daarmee moeten ze de weg vrijmaken en dan snel oprukken naar het volgende. ‘Rapid and violent’ schrijft de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery. Als je snel en met geweld toeslaat, hoef je je niet druk te maken wat er naast je op de flanken gebeurt. De vijand is te overrompeld om iets terug te doen.

In de bioscoop

Op Engelse vliegvelden maken Poolse, Amerikaanse en Britse eenheden zich (in het geheim) klaar voor Operatie Market Garden. Ondertussen is er in België, in Leopoldsburg, een bijeenkomst voor de grondtroepen. In een bioscoop spreekt de Britse generaal Brian Horrocks van het 30e legerkorps zijn commandanten toe.

Dat 30e korps moet snel oprukken door Oost-Brabant, over De Corridor. Ze moeten zich dan binnen vier dagen aansluiten bij de Britse 1e Luchtlandingsdivisie in Arnhem. Twee andere legerkorpsen met nog eens vele duizenden soldaten, onder wie Schotten, Welshmen en Amerikanen, verdedigen de flanken richting de Kempen en De Peel.

Valkenswaard

Terwijl de laatste zaken voor Market Garden geregeld worden, is er in Valkenswaard al een eerste inleidende beschieting. Geallieerde artillerie bestookt de bossen onder Valkenswaard. Daar zitten Duitsers in loopgraven. Granaten ontploffen tussen de takken van de bomen en het regent gloeiende metaalsplinters. Verschillende Duitse militairen, onder wie ook een commandant, maken geen schijn van kans en sneuvelen. Het zou nog erger worden, de komende dag...

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelde ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.