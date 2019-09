Eindhoven bevrijd en oorlogsheld sneuvelt in bos bij Best

De Amerikanen en Britten hervatten in alle vroegte hun opmars. De bevrijders van Eindhoven komen uit het noorden en het zuiden.

Na de nacht in Valkenswaard te hebben doorgebracht, is de enorme colonne van het 30e legerkorps om 05.30 uur vertrokken. Boven Aalst (Aalsterweg) laten zich nog een tijdje ophouden door Duitse kanonnen.

Amerikaanse paratroopers stuiten ook op Duitse kanonnen, op de Woenselsestraat. Zonder al te veel problemen schakelen ze die uit. Tegen het middaguur bereiken ze het centrum van Eindhoven. Na een tijdje wordt er niet meer geschoten en dus durven Eindhovenaren het aan om de straat op te gaan. Ze gaan de bevrijding vieren.

De Duitsers geven ondertussen hun verzet niet zomaar op. Vandaag gaat de brug bij Best de lucht in. Dat gebeurt op last van de Duitse commandant Kurt Student. Door de kapotte brug is de weg Eindhoven-Boxtel afgesloten.

Ook vandaag zijn er luchtlandingen. Zweefvliegtuigen landen op de Sonse Heide met geschut en voorraden. Maar liefst 428 toestellen landen bij Son. Ze brengen 2600 manschappen en voorraden Brabant binnen.

Oorlogsheld

Bij Best wordt stevig gevochten. Inzet daar is de verkeersbrug. De strijd kost het leven van veel Amerikanen. Ze zijn van het 502e regiment van de 101ste Airbornedivisie. Een van de mensen die er meevecht is luitenant-kolonel Robert Cole. Hij is dan al legendarisch. In Normandië voerde hij die zomer een heldhaftige actie uit: hij viel de Duitsers aan met bajonetten op de geweren en verjoeg ze.

Op de 18e september zit Cole in de bossen tussen Best en Son. Als hij met zijn mannen bezig is de vliegtuigen te seinen waar ze zitten, wordt hij gespot door de vijand. Een Duitse kogel maakt een einde aan zijn leven. Cole (1915-1944) ligt op de American War Cemetery in Margraten begraven.

Een paar weken na zijn dood kreeg hij de Medal of Honor. Dat is de hoogste Amerikaanse onderscheiding.

De brug bij Best over het kanaal wordt die dag door de Duitsers opgeblazen.

Robert Cole (foto: wikipedia)

Voorhoede bereikt Son

Om 14.00 uur komt de Britse voorhoede met vrachtwagens aan bij de brug van Son. Daar starten ze met een noodoplossing. Ze bouwen een Baileybrug, over het Wilhelminakanaal. Cruciaal voor de opmars.

Een stuk verderop, bij Heeswijk-Dinther, vallen de Duitsers de geallieerden aan. De airbornedivisie weet de aanval af te slaan.

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelde ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.