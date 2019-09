Grote Duitse aanval op de brug bij Son, tankslag bij de Dommel

Vandaag is de eerste tankslag tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land. Volgens diverse historici ook de enige tankslag, waarbij twee groepen tanks tegenover elkaar staan en elkaar proberen uit te schakelen.

Het begint om 06:00 in de ochtend, vanuit Nederwetten. Als ondersteuning voor die tankaanval zijn Duitse fallschirmjäger de Dommel overgestoken bij de Hooydonkse watermolen. Daar raken ze in gevecht met de Amerikanen. De special forces van de Duitsers krijgen ondersteuning van acht Panthertanks.

Amerikaanse soldaten zoeken dekking tijdens gevechten rond Son. Foto: National Archives and Records Administration

De eerste Duitse aanval mislukt en wordt afgeslagen maar het verkeer op de Corridor komt stil te liggen.

De tweede aanval volgt een uur later. De geallieerden merken dat ze de druk moeten opvoeren. Bazooka’s, vlammenwerpers. Alles werpen ze in de strijd. Britse Cromwell-tanks komen vanuit Eindhoven om ze in de flank aan te vallen.

Diverse tanks aan beide kanten worden uitgeschakeld. Tankwrakken blijven achter op de Hooydonkse akkers en rond Nederwetten. De 107e brigade verdwijnt uit zicht. De Duitse commandant verliest deze dag vijf tanks, drie halftracks en 350 man paratroopers.

Amerikaanse militair bekijkt een geallieerd tankwrak

Hell's Highway

De geallieerden brengen de Duitsers een flinke klap toe. Panzerbrigade 107 en de soldaten worden gedwongen terug te trekken naar Helmond. Dat is ook omdat de geallieerden via het zuiden oprukken en de Duitse troepen anders omsingeld worden.

Vanwege de zware gevechten dopen de Amerikanen de Corridor om tot Hell's Highway.

De Amerikanen in het noorden slagen er ondertussen in de brug over de Waal bij Nijmegen in handen te krijgen en over te steken. Het is een belangrijke stap die hoop geeft. Maar die hoop wordt de komende dagen de grond in geslagen.

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelde ze en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.