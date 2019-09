Veghel in de vuurlinie, luchtaanvallen op Erp

Amerikaanse paratroopers zijn vannacht vanuit Sint-Oedenrode Schijndel in getrokken en hebben daar posities ingenomen. Ze waarschuwen de pastoor dat het dorp misschien maar voor even bevrijd is en dat ze beter geen feest kunnen vieren. Zo onzeker zijn ze over de kans van slagen.

Ook vanuit Eerde proberen de Amerikanen hun gebied uit te breiden en de vijand te omsingelen. Maar ook hier: fikse Duitse weerstand.

Aanval bij Veghel

Na het middaguur duikt ineens een grote Duitse legermacht op die onderweg is naar Veghel. Tanks van de 107e pantserbrigade maar ook soldaten, zoals een SS-eenheid, zijn uit Gemert gekomen. Met hun kanonnen vuren ze op het centrum van Veghel.

Daar zit slechts een kleine eenheid Amerikanen die de volle laag krijgt. Er vallen zeker 20 doden onder de Screaming Eagles. Ze slaan alarm en roepen versterkingen op. Een van de eenheden die ze te hulp komt is die artilleriegroep van generaal McAuliffe die eind dat jaar in het belegerde Bastogne beroemd zou worden met zijn 'Aw nuts'-uitspraak.

Generaal McAuliffe

Onder inwoners van Veghel veroorzaakt de massale aanval paniek. Inwoners vluchten kelders in, een groot aantal inwoners rent naar de schuilkelder van het Sint Josephziekenhuis en blijft daar dagen zitten.

Op de Udenseweg breken de Duitsers door. Ze raken diverse militairen op de doorgaande weg. Bij Mariaheide en verder zuidwaarts komen voertuigen tot stilstand en iedereen zoekt dekking in de sloten. Sommige eenheden met kanonnen en andere wapens vechten mee.

Dekking zoeken in de sloot (foto: national archives USA)

Geallieerde vliegtuigen vallen bij Erp de Duitse tanks van kampfgruppe Walther aan. Met bijna 100 toestellen vuren ze onophoudelijk op de aanvallers. Een deel van de toestellen gebruikt vliegveld Welschap bij Eindhoven voor het eerst.

De luchtaanvallen zijn zwaarder dan op dag 1 bij Valkenswaard, bij het begin van Market Garden. Meer dan 700 raketten vuren ze af. Bovendien gooien ze minstens 70 bommen op de Duitse vrachtwagens, tanks en zelfs een bus met gewonden. Toch zijn die massale aanvallen niet zo effectief: een deel van de munitie ontploft niet.

Om het nog erger te maken is er ook vanuit de westkant tussen Veghel en Uden een aanval op de Corridor. Aan geallieerde kant sneuvelen deze dag zeker 30 man. Ongeveer 20 inwoners van Veghel stierven en aan Duitse kant zeker 20 man. Het aantal gewonden lag veel hoger.

Chaos

Het is dag vol chaos op en rond Hell's Highway. Alle verkeer ging tot nu toe één richting op: naar Arnhem. Maar vanuit Gelderland neemt commandant Horrocks de moeilijke beslissing een tank-eenheid te laten omkeren, terug naar Brabant. Dat gaat ten koste van de slagkracht daar waar hij zo nodig is: bij Arnhem. Hij moet wel. Omdat de opmars in Brabant stil ligt, zit bevoorrading en versterking er ook niet in.

De gevechten duren zo'n 24 uur. Al die tijd is er geen doorgaand verkeer op Hell's Highway mogelijk. Het mislukken van Market Garden komt weer dichterbij.

Schroot na de zoveelste Duitse tegenaanval

Ten zuiden van de gebieden zijn er wat lichtpuntjes: Stiphout en Mierlo-Hout worden bevrijd. Helmond moet nog wachten, want de Duitsers hebben de bruggen over het kanaal opgeblazen.

