Duitsers op paarden bestormden de Engelsen: ruiters en paarden stierven door machinegeweervuur

De situatie rond Veghel is nog steeds erg gespannen. Het Duitse opperbevel blijft benadrukken dat de Corridor bij Veghel aan beide kanten moet worden aangevallen.

In de vroege ochtend als het nog donker is, vallen de Duitsers het dorp aan met kanonnen en mortieren, opnieuw vanuit Erp. Overal in Veghel zijn er explosies. 'Granaatweken' zouden de inwoners dit later noemen. De strijd woedt nu rond buurtschappen Havelt en Beukelaar.

De geallieerde tanks die waren omgedraaid in Gelderland arriveren ook op het strijdtoneel om te helpen bij Uden en Veghel. Eenheden van de 101e airbornedivisie trekken naar Volkel om daar de vijand te verjagen.

De lijsten met gesneuvelde militairen rond Hell's Highway groeien: in twee dagen vallen bij Veghel zeker 65 Duitse doden en bij de geallieerden sneuvelen meer dan 60 man. Aan beide kanten zijn er nog meer gewonden.

Noodlandingen, crashes en chaos

Vanuit de lucht is die middag herbevoorrading onderweg naar de landingszones. Bij Son brengen 77 zweefvliegtuigen, zogenoemde gliders, kanonnen, munitie en manschappen.

Ten noorden van Grave, bij Overasselt is een nog grotere bevoorrading gepland: zo'n 800 toestellen moeten voorraden droppen. Maar Duitse luchtafweer rond Boxtel en Volkel beschiet ze. Zo'n 50 zweefvliegtuigen maken noodlandingen in het gebied tussen Veghel en Mill: bezet gebied.

De bemanning en meereizende troepen raken op enkele plekken in gevecht met Duitsers. Die denken ten onrechte dat er nieuwe luchtlandingen bezig zijn en slaan alarm.

Het Duitse opperbevel besluit de poging op te geven om Veghel te veroveren. Kampfgruppe Walther krijgt bevel zich terug te trekken richting Gemert. Maar de dreiging rond Hell's Highway is daarmee nog niet weg. Het zou nog erger worden.

Bizar incident

Tussen Ommel en Vlierden is op deze dag een van vreemdste gebeurtenissen tijdens de bevrijding van ons land. Engelsen aan het front zien ineens een grote groep ruiters in galop aan komen stormen. Het zijn Duitsers, geleid door de Oostenrijkse officier Heinrich Hoffer. De Ruslandveteraan staat bekend als roekeloos en 'gek'.

De Engelsen openen het vuur. De ruiters maken geen kans. De paarden ook niet. Zeker 40 dieren sterven in het moordende machinegeweervuur. Ook een onbekend aantal Duitse ruiters sneuvelt.

Het bizarre incident werd een paar jaar geleden ontdekt en uit de vergetelheid gehaald door een groep Brabantse historici. Ze noemen het 'de laatste cavaleriecharge' uit de Tweede Wereldoorlog.

Bedreigd in de rug

Asten is de voorbije dagen het toneel geweest van ongekend zware gevechten. Die begonnen toen de Britten een brug over de Zuid-Willemsvaart in handen kregen. Dat vormde een grote bedreiging voor de Duitsers aan de oostzijde, de rechterflank van Hell's Highway: omsingeling dreigde.

Zeker 35 Duitsers sneuvelen, met en veelvoud aan gewonden. Zo'n 350 Duitsers geven zich over. De geallieerden hebben zo'n 9 doden te betreuren.

Nederlands verzet op patrouille met de geallieerden in Neerkant (foto: NIMH)

Op de linkerflank van de geallieerde route in de Kempen zijn er deze dag ook felle gevechten, bij Netersel en Middelbeers. Ook hier weigeren Duitsers terrein prijs te geven. En als ze het doen trekken ze zich een stukje terug en graven ze zich opnieuw in. Iedere keer weer.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de kranten van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.