Duitse troepen blokkeren Hell's Highway: Market Garden krijgt genadeslag

Eigenlijk groeit het pessimisme onder de Duitse legerleiding over de situatie in Oost-Brabant rond Hell's Highway. De aanvallen leveren weinig op, behalve forse verliezen. In het Duits opperbevel gaan stemmen op om zich massaal terug te trekken achter Maas en Waal.

Maar in Berlijn geeft Hitler het bevel om Noord-Brabant koste wat kost te behouden, om de haven van Antwerpen te kunnen beheersen.

De Duitse eenheden hebben geen keus en moeten het bevel uitvoeren. Aan de westkant van de Corridor bereiden de Duitsers dus een grote aanval voor. Vanuit zijn hoofdkwartier in Schijndel stuurt generaal Kurt Chill zijn eenheden richting Sint Oedenrode, Wijbosch, Eerde en Veghel. Ze worden ondersteund door pantserwagens en gemotoriseerde kanonnen.

Een Duitse tankjager: jagdpanther

Bij Eerde vallen Duitse fallschirmjäger van kolonel Von der Heydte aan door de zandduinen en ze schieten granaten in het dorp. Kolonel Johnson -de commandant van het 501e regiment- raakt gewond door granaatsplinters. Diverse geallieerde tanks worden uitgeschakeld.

De Duitse eenheden rukken snel op naar de Corridor en schieten meteen op een Brits konvooi dat passeert. Zeker veertig fallschirmjäger van kampfgruppe Jungwirth en twee jagdpanthers steken de weg over. Hell's Highway is geblokkeerd. De geallieerden arriveren te laat. Ze hebben een groot probleem.

Paniek

Onder de geallieerden ontstaat enige paniek. Shermantanks spoeden vanuit Veghel naar Koevering. Bij buurtschap Logtenburg lopen ze in een hinderlaag van een jagdpanther die drie geallieerde tanks uitschakelt.

Intussen wordt het donker en de Duitsers versterken hun posities rond Koevering en Logtenburg. Zeker 200 militairen zijn er inmiddels. Ze plaatsen ook een paar van de gevreesde flak-kanonnen. Het is het begin van een blokkade van de Corridor die 45 uur lang zou duren. Operatie Market Garden loopt steeds verder vast.

Duitse .88 flak

Aan de oostkant van de Corridor is er wat meer 'lucht', De Britten bevrijden deze dag Keldonk en Erp. Maar het is een schrale overwinning.

Vanuit het zuiden, uit België, komt geallieerde versterking aan maar te laat.

Teruggejaagd

In Best wordt al dagenlang gevochten. Doel is een breder gebied te bevrijden zodat de Corridor buiten vijandelijk bereik komt. De Schotten kunnen bij Best geen doorbraak forceren, ze worden teruggejaagd. Ook bij Boxtel is er weinig succes voor de geallieerden.

Rond Arnhem houden de Britten dapper stand. Maar het einde is in zicht, hun positie is onhoudbaar. Zeker nu de bevoorrading stil komt te liggen: ze kunnen er niet door bij Koevering.

Vrij en bezet

De operatie is nu een week bezig. Valkenswaard, Aalst, Eindhoven, Son, Sint Oedenrode Veghel, Uden en Grave zijn al dagen vrij, net als plaatsen als Asten. Andere plaatsen worden kort bevrijd en daarna weer bezet zoals Schijndel en Oss.

Er worden nog wel degelijk plaatsen bevrijd. Deurne, Vlierden en Oostelbeers zijn vanaf 24 september ’44 verlost van de Duitsers. Soms na dagenlange gevechten.

Op dit kaartje in een Duitse krant wordt de loop van Market Garden beschreven

