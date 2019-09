Britten en Polen ontsnappen, Duitsers verdwijnen bij Veghel

Als het nog donker is, de hele nacht door, vindt een van de meest dramatische gebeurtenissen plaats rond Market Garden. Bij Oosterbeek (Gelderland) trekken de Poolse en Britse militairen zich terug over de rivier. Meer dan 2000 militairen steken in de nacht van 25 op 26 september de Rijn over.

Onderweg in boten en zwemmend worden ze door de Duitsers beschoten met machinegeweren en mortieren. Velen sneuvelen of raken gewond. Als het licht is geworden eindigt de overtocht. Duizenden achterblijvers onder wie veel gewonden, worden krijgsgevangen gemaakt. Anderen kunnen vluchten en onderduiken.

Terwijl velen operatie Market Garden beschouwden als een totale mislukking noemde de Britse legerleider Montgomery hem 'voor negentig procent geslaagd'.

LEES OOK: Market Garden 75 jaar geleden: de vrijheid kwam uit de lucht vallen [Q&A]

Corridor

De Kampfgruppe van majoor Huber bij Koevering is volledig omsingeld. Al bijna twee dagen blokkeren ze Hell's Highway. De geallieerden hebben ze afgesneden van de buitenwereld.

Terwijl bij Oosterbeek de grote nachtelijke terugtrekking plaatsvindt, besluiten ook de Duitse para's op Koevering weg te sluipen. Ze slagen er in, dwars door de vijandelijke linies te ontkomen. De riskante manoeuvre slaagt. Ze laten wel wat pantserwagens achter. En een mijnenveld, om de geallieerde opmars te verstoren. Bovendien staan er tientallen verwoeste wrakken op en rond de Corridor. Die moeten eerst weg en daarna kan het verkeer weer gaan rijden.

Wijbosch verwoest

Huber beland in Wijbosch en denkt veilig te zijn. Maar acht Engelse Typhoons ontdekken zijn positie en vallen hem vanuit de lucht aan. Met weinig effect voor de Duitsers. Het dorp waaronder de kerk, het klooster en raadhuis, worden in puin geschoten met de geallieerde raketten.

vernielde kerk van Wijbosch (foto: BHIC)

Door de actie bij Koevering stijgt het aanzien van Kampfgruppe Huber en zijn eenheden. De commandant van de pantserwagers Franz Kopka zou een paar maanden later een hoge Duitse onderscheiding krijgen voor zijn optreden, dat desastreuze effecten had op operatie Market Garden. De Duitsers waren nog lang niet verslagen. Na de blokkade is het wel gedaan met Duitse aanvallen op Hell's Highway. De focus komt elders te liggen.

In onder meer de Kempen bij Reusel zijn de Duitsers en de Welsh divisie al een paar dagen in een hevige strijd verwikkeld. Maar de aandacht gaat ook uit naar de Peel en de Maas.

Peel

Na gevechten bij het Franse Metz is de Amerikaanse 7e pantserdivisie onderweg. Ze moeten ondersteuning bieden aan de troepen in de Peel.

Doel van de geallieerden is het hele gebied ten westen van de Maas te veroveren, en dan bij Venlo de Maas over te steken.

De Britten zitten al in het gebied. Op de avond van de 26e bestoken ze met kanonnen voor het eerst de Duitsers bij Overloon.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.