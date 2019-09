Overloon onder vuur, Reusel verandert in 'mini-Stalingrad'

Er is in Overloon ook een razzia. Daarbij worden jonge mannen opgepakt voor dwangarbeid in Duitsland.

Een vluchtelingenstroom ontstaat in de regio.

Vanuit het zuiden zijn de Amerikanen onderweg. Intussen rijden Britse tanks naar Stevensbeek. In Sint Anthonis en Oploo trekt Britse artillerie zich samen. Ze starten massale artilleriebeschietingen op Duitse stellingen rond Overloon. Onophoudelijk. Vanaf nu komen er 4000 tot 5000 granaten per dag neer op Overloon en ook op Vortum-Mullem.

Aan de andere kant vuren Duitsers terug, met onder meer de gevreesde Nebelwerfer, een raketwerper met een angstaanjagend geluid.

Britse verkenningsvoertuigen in de straten van Oss. | Foto: NIMH

Gevechten tot in de kerk van Reusel: mini-Stalingrad

In de Kempen liepen de Schotse en Welsh divisie al dagen op tegen hevig Duits verzet. Het idee van de geallieerden was de weg van Hilvarenbeek naar Tilburg te veroveren. Maar die mogelijkheid zagen de Duitsers ook en daarom verdedigden ze fanatiek het strategisch gelegen Reusel.

In het dorp breken zware huis-aan huis-gevechten uit. Er komen Duitse versterkingen, Fallschirmjäger. Luchtsteun van de RAF wordt afgewezen omdat de strijdende partijen te dicht op elkaar zitten. Zelfs in de kerk woeden gevechten.

De bevrijders schreeuwen instructies naar elkaar in het Welsh omdat ze bang zijn dat de Duitsers ze ook horen.

Geallieerde luchtsteun beëindigt uiteindelijk de zware gevechten. Geallieerde Typhoons vallen het klooster aan want er zitten Fallschirmjäger. 75 raketten landen in en op het gebouw, terwijl de monniken schuilen in de kelder.

Aan beide kanten sneuvelen tientallen militairen en er is veel schade in het dorp.

Het dorp wordt later omschreven als een 'mini-Stalingrad'.

De kranten van 1944

