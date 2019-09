Den Bosch komt in beeld, maar blijft bezet

Het Duitse 15e leger beheerst West- en Midden-Brabant tot en met Den Bosch. Dat leger ontsnapt de afgelopen weken via de Vlaamse kust, over de Westerschelde, Zeeland in. Daarna stromen de troepen onze provincie binnen, om terug te gaan vechten.

De commandant van dat leger generaal Von Zangen noemt Den Bosch een belangrijk knooppunt dat behouden moet blijven. De Duitsers willen niet ingesloten raken. Ook vanuit Den Bosch is een snelle doortocht naar Duitsland mogelijk.

Gustav-Adolf von Zangen

Intussen proberen de geallieerden de Corridor nog steeds breder te maken door terreinwinst te boeken richting Den Bosch. Nistelrode is een paar dagen eerder al bevrijd. Heesch ook maar dat is snel weer verlaten. Het dorp wordt vandaag veroverd door de geallieerden, maar er ontstaan opnieuw gevechten als Duitsers proberen terug te keren. Het idee is om naar Grave op te rukken, en tegelijkertijd komt er vanuit Nijmegen een Duitse aanval.

Heesch en Nuland in de vuurlinie

Midden in de nacht bestoken de Duitsers met kanonnen de Britten in Heesch. Die vuren terug en leggen de Duitsers het zwijgen op.

Britse pantser-ondersteuning van de 'Desert Rats' brengt de geallieerden deze dag ook in Nuland, dichterbij Den Bosch.

Bij Coudewater, zowat aan de stadsrand, willen de Duitsers ze tegen houden. Maar dat is lastig. De tankjagers ('jagdpanther') hebben dringend onderhoud nodig. De Duitsers hebben geluk: de geallieerden houden halt. Het front komt stil te liggen net buiten Den Bosch. De aandacht gaat uit naar andere delen aan het front.

Peel

Bij Overloon voert de geallieerde luchtmacht aanvallen met raketten uit op Duitse stellingen bij Stevensbeek. Ze ondersteunen de Britse grondtroepen. Maar de vijand raken is lastig, want die is te goed gecamoufleerd.

Patrouilles bij Overloon en Oploo proberen uit te zoeken waar de Duitsers zich schuilhouden. Verliezen zijn er aan beide kanten, ook van tanks en pantserwagens.

Generaal Maczek

Dichterbij

In de grensstreek onder Breda rukken de Polen op. De eerste Poolse pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek steekt bij het Belgische Rijkevorsel het kanaal over, richting Noord-Brabant. De grens is een kwestie van dagen.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.