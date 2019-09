Inbraak bij kledingwinkel Kaatsheuvel: daders met buit gevlucht in grijze auto

Bij een kledingwinkel aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is donderdagnacht ingebroken. Twee mannen hebben kleding buitgemaakt. Ze zijn gevlucht in een grijze auto met valse kentekenplaten. Vermoedelijk gaat het hier om een Audi.

De inbraak op de winkel aan de Hoofdstraat vond rond drie uur plaats. De politie is op zoek naar eventuele getuigen.

De dieven kwamen de winkel binnen door de ruit van de voordeur in te slaan. Vervolgens stalen ze kleding, maar het is nog onduidelijk wat de totale waarde is van de gestolen spullen. Dat gaat de eigenaar nog inventariseren.

Ramkraak Sleeuwijk

Nog geen half uur eerder vond er een ramkraak plaats op een juwelier in Sleeuwijk. Ook daar gingen de daders er vandoor in een grijze auto, vermoedelijk ook een Audi. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee zaken.