Stem nu op de Top 10 van de Lage Landen Lijst

De top 10 van de De Lage Landen Lijst is bekend.

De Lage Landen Lijst nadert de ontknoping. Vrijdagochtend sloot de stembus voor het grootste deel van de lijst, behalve de Top 10. Daar kan nog tot het laatste moment op gestemd worden. De lijst bevat de 100 mooiste liedjes in de eigen taal.

In die top 10 staan onder andere BLØF, The Scene, het Vlaamse Gorki en de winnaar van vorig jaar Kommil Foo. Stemmen op jouw favoriet kan op lagelandenlijst.omroepbrabant.nl

Guus nieuw in de lijst

Guus Meeuwis heeft dit jaar goede zaken gedaan met 'Brabant'. Het nummer komt dit jaar nieuw binnen in de lijst. De hoogst genoteerde Brabantse act is Abel met het liedje Onderweg.

De Lage Landen Lijst is zaterdag 14 september de hele dag te beluisteren op Omroep Brabant. De uitzending komt dan live vanuit het Belgisch-Limburgse Ophoven. De Lage Landen Lijst is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse VRT Radio 1, Omroep Zeeland, L1 uit Limburg en Omroep Brabant.