Amerikaanse veteranen geschokt na bekladding oorlogsgraven: 'Waarom?'

Als ze gevraagd worden naar hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, dan komen oorlogsveteranen Jim en Raymond prima uit hun woorden. Maar worden ze geconfronteerd met nieuws over de bekladde oorlogsgraven in Mierlo, vallen ze van pure ontzetting even stil. Uiteindelijk zegt Raymond stomverbaasd: "Ik kan hem beter maar niet tegenkomen. Ik zou hem wurgen, denk ik."

Jim en Raymond zijn samen met andere hoogbejaarde Amerikaanse veteranen in Uden om vanuit daar herdenkingen rondom de bevrijding bij te wonen. Over het schenden van de Britse oorlogsgraven, zeggen ze: "Maakt me niet uit of het onze graven zijn of die van de Duitsers, zoiets doe je niet."

De 94-jarige Raymond Wallace uit Pennsylviana sprong op D-day, met velen kameraden, uit een vliegtuig boven de stranden van Normandië. Hij is blij met de manier waarop Nederland bij de bevrijding stilstaat. "Hier realiseren mensen zich wat hun vrijheid heeft gekost."

Raymond reageert geschokt als hij hoort over de bekladde graven in Mierlo. "Waarom? Je vraagt je af waarom iemand zoiets doet. Maar er zijn allerlei mensen in de wereld, denk ik." Hij voegt eraan toe: "Ik realiseer me dat de meerderheid van de mensen hun vrijheid waardeert."

'Afschuwelijk'

De 98-jarige veteraan Jim Martin hielp in 1944 mee aan de bevrijding van Eindhoven. Donderdag maakt hij een herdenkings-parachutesprong. "Daar word je nooit te oud voor, je hoeft alleen maar uit een vliegtuig te stappen."

Ook hij schrikt zichtbaar als hij hoort het het kerkhof in Mierlo is toegetakeld. "Echt waar? Dat is afschuwelijk. Ik kan me niet voorstellen wie zoiets zou doen. Ik heb nooit zoiets gezien. Als hij voor me staat en ik heb een geweer vast, dan schiet ik 'm dood. Maakt me niet uit of het onze graven zijn of die van de Duitsers, zoiets doe je niet."