Toch niet helemaal het einde! Jasper en Jessica verkopen hun vakantiepark in Kaapverdië

De familie Beerens in Geertruidenberg gaat hun vakantiepark en woning op het Kaapverdische eiland São Vicente verkopen. Het gezin deed in 2018 mee aan het televisieprogramma 'Helemaal het einde!' en bouwde een nieuw leven op het Afrikaanse eiland op. Uiteindelijk bleek deze droom niet zo mooi als van te voren gedacht.

Jasper, Jessica, hun tweelingdochters Floor en Britt en zoontje Joep wonen sinds vorig jaar weer in Geertruidenberg. Het vakantiepark dat het gezin had opgezet in Kaapverdië bleef wel bestaan. Tot deze zomer. “Voor ons is het niet haalbaar om vanuit Nederland het vakantiepark te besturen. Het bedrijf levert geld op als je in Kaapverdië woont en wij wonen nu hier”, vertelt Jasper Beerens.

We hebben kunnen proeven van onze vrijheid.

Wennen

Al woont het gezin alweer een halfjaar in Nederland, voor Jasper is het nog erg wennen om terug te zijn. “Het heeft zijn voors en tegens. Het was lastig om weer te acclimatiseren want we hebben echt een jaar kunnen proeven van de vrijheid. Maar hier woont ook mijn familie.”

LEES OOK: Jasper en Jessica nemen time-out na zwaar jaar op São Vicente: 'Hopelijk komen we hier sterker uit'

Jasper is sinds de terugkomst in Geertruidenberg zelf nog twee keer terug op São Vicente geweest en als het aan hem ligt gaat hij na de verkoop nog vaak genoeg terug. “Ik heb daar nog veel vrienden.”

We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan.

'Huilen als ik naar Kaapverdië ga'

Jessica en Jasper gingen na hun avontuur in de Afrikaanse zon uit elkaar en dat is nog steeds het geval. “We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan en Jessica is met de kinderen in ons oude huis gebleven.” De kinderen vinden het lastig als hun vader naar Kaapverdië gaat. “Ze gaan huilen als ik weer ga. Ze willen graag mee.”

Begin augustus zijn er acht geïnteresseerden langs geweest bij het vakantiepark en Jasper hoopt begin oktober het eerste bod te krijgen.