Dader die oorlogsbegraafplaats Mierlo bekladde, sloeg op nog meer plekken toe

Vrijdagmorgen bleek dat graven, muren en de kapel van de oorlogsbegraafplaats aan de Geldropseweg in Mierlo waren beklad. In de loop van vrijdag komen er van verschillende plaatsen meldingen van soortgelijke bekladdingen.

Behalve op de oorlogsbegraafplaats aan de Geldropseweg in Mierlo, meldt de politie ook een zelfde soort bekladding op de Brandevoortsedreef in Helmond, in de tunnel onder het spoor.

Op de Ambachtweg in Mierlo werd een bord met plattegrond beklad en bij de begraafplaats op de Hortsedijk in Helmond zag een voorbijganger ook een tekst op de muur van een kantoorgebouw, die van dezelfde dader lijkt te komen. Het kantoorpand ligt naast de begraafplaats op de Hortsedijk, maar de beheerder meldt dat er op de begraafplaats geen graven of andere objecten zijn beklad.

De politie kent de bekladding op het gebouw op de Hortsedijk niet. “Maar wij sluiten niet uit dat dit door dezelfde persoon gedaan is”, zegt een woordvoerder. “We roepen mensen op zich bij ons te melden als ze dit soort bekladdingen zien.”

De man op de foto heeft niets met de vernielingen te maken.

Stilstaan bij de bevrijding

De bekladdingen komen in een periode dat uitgebreid stil wordt gestaan bij de bevrijding van Brabant in 1944, 75 jaar geleden. Afgelopen woensdag zijn in de St. Willibrorduskerk in Waalre alle Brabantse militairen en verzetsmensen herdacht, die sneuvelden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Op de begraafplaats in Mierlo liggen veel militairen die in Oost-Brabant sneuvelden vanaf 17 september 1944 bij operatie Market Garden. De vele doden die vielen bij dat geallieerde offensief worden de komende tijd herdacht en geëerd.