De weg naar de bevrijding in 1944: de eerste Brabantse plaatsen worden bevrijd

Het is een week waarin ontzettend veel gebeurt in Brabant. Op 16 september worden de laatste voorbereidingen voor Operatie Market Garden gedaan. Een dag later zijn er. luchtlandingen bij Son en Sint-Oedenrode, Veghel en Grave. Dit zijn de eerste plaatsen die bevrijd worden in Brabant.

Paratroopers van het 502nd Parachute Infantry Regiment verzamelen zich tijdens operatie Market Garden bij de droppingszone. Foto: NIMH

Hier en daar weten de Duitsers de opmars van de geallieerden op te houden. Zo blazen ze bij Son de brug over het Wilhelminakanaal op. Maar de geallieerden weten de brug te herstellen en dus kunnen ze naar Eindhoven om de stad te bevrijden. In de loop van 18 september wordt er minder en minder geschoten in de Eindhoven. Als het lang genoeg stil is, komen de mensen naar buiten en barst er een groots feest uit. Eindhoven is bevrijd.

Eindhovenaren lopen de polonaise als de stad bevrijd is. Foto: NIMH

De Duitsers nemen op een gruwelijke manier wraak. In de avond van 19 september bombardeert de Luftwaffe Eindhoven. De Aalsterweg, Rechtestraat, Emmasingel, het Stratumseind en ook de Catharinakerk en Philipsfabrieken op Strijp krijgen de volle laag. Op de Biesterweg valt een voltreffer op een schuilplaats en 41 burgers komen om. In totaal sterven 227 mensen bij het bombardement. Zo’n 800 mensen raken gewond. Honderden huizen, winkels, maar ook kerken en fabrieken worden verwoest. Toch komt de geallieerde opmars hierdoor niet in gevaar. Al wordt de mislukking van Operatie Market Garden steeds zichtbaarder.

Een dag na de bevrijding van de stad bombarderen de Duitsers Eindhoven. Foto. NIMH

In Brabant wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling in de bevrijding Een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Oost-, West- en Middelbeers zijn op 22 september bevrijd. Om dit bevrijdingsjaar te vieren, Is er in museum de Vier Quartieren in Oirschot 2019 een tentoonstelling te zien over Sporen van de Tweede Wereldoorlog in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen. Er wordt stilgestaan bij de mobilisatie, de bezetting, de rol van het Wilhelminakanaal en zijn bruggen, de schade aan gebouwen, de militaire ingrepen en de bevrijding. Je kan er op dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 16.30 uur terecht.

Deel van de tentoonstelling De onderduikkinderen van tante Zus

Van 27 augustus tot en met 10 oktober is in Bibliotheek Veghel de tentoonstelling ‘De onderduikkinderen van tante Zus’ te zien. ‘tante Zus’ was de schuilnaam van de Haagse schilderes Ru Paré (1896-1972) die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven redde van 52 joodse kinderen. De expositie is tijdens openingsuren van de bibliotheek te bezoeken voor publiek.

Wat zou jij doen? Zou jij een Duitse soldaat redden? In Sint-Oedenrode houden ze zich deze week onder meer bezig met dit oorlogsdilemma. Het is een van de keuzes waar zuster Koos van Schaik voor kwam te staan. Ze werkt tijdens de oorlog in een noodhospitaal. Ze heeft haar herinneringen opgeschreven in haar boek ‘Vriend en vijand – de oorlogsdagboeken van Koos van Schaïk’. Er is een voorstelling van gemaakt en die kan je dinsdag 17 en donderdag 19 september ’s ochtends in woonzorgcentrum Odendael zien.