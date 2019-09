Lekker luisteren: de honderd beste liedjes uit Nederland en Vlaanderen

De afgelopen weken kon het publiek stemmen op de lijst. Brabanders hebben goed hun best gedaan want 'Brabant' van Guus Meeuwis is hoog binnen gekomen in de lijst. Andere Brabantse artiesten zijn Abel, Armand en Doe Maar.

De lijst bevat dit jaar 52 Vlaamse en 46 Nederlandse liedjes. Twee liedjes zijn een samenwerking tussen beide landen. Er zijn dit jaar maar liefst 28 nieuwe binnenkomers in de lijst.

Op de top 10 kan tot het laatste moment nog gestemd worden. Dat kan via lagelandenlijst.omroepbrabant.nl. De uitzending is live te volgens via www.omroepbrabant.nl/radio.