Metalzangeres Floor Jansen blaast Beste Zangers en de rest van de wereld omver

Als zangeres van de Finse metalband Nightwish verkoopt ze al jarenlang wereldwijd stadions uit. Floor Jansen uit Goirle is wereldberoemd, maar kan toch anoniem over straat in Nederland. Dankzij het AVROTROS-programma Beste Zangers krijgt ze nu ook bekendheid bij een ander publiek. Al drie weken lang blaast ze haar medekandidaten omver met haar zangkwaliteiten en haar cover van het Spaanstalige nummer Qué Se Siente wordt wereldwijd opgepikt.

Haar muzikale carrière begon gewoon hier in het Brabantse, want ze zat namelijk in de allereerste klas van de Rockacademie in Tilburg. Later maakte ze over de hele wereld furore met metalband After Forever. In 2013 werd ze de officieel de nieuwe frontvrouw van één van de grootste exportproducten van Finland. Om een indruk te geven: de best bekeken videoclip van Nightwish met Floor als zangeres werd op YouTube bijna 61 miljoen keer bekeken.

Maar nu was het tijd voor een nieuw, binnenlands avontuur. Al drie weken lang horen meer dan een miljoen kijkers dat de metalzangeres van alle markten thuis is. Zo zong ze het Nederlandstalige nummer Mama van zangers Samantha Steenwijk, het operastuk Vilja als eerbetoon aan Henk Poort en ging ze in aflevering drie op de exotische tour met het Spaanstalige Qué Se Siente, een cover van Rolf Sanchez.

Viral

De andere zangers uit het programma vonden haar versie al fenomenaal, de video's worden honderdduizenden keren bekeken en YouTubers uit allerlei landen maken video’s waarin ze reageren op haar cover.

Metal coveren

Zaterdagavond om half negen is het aan de andere zangers om zich te wagen aan de muziek van Floor. Lukt het ze om de metalnummers eigen te maken? Emma Heesters zingt een versie van het nummer Strong van After Forever en Samantha Steenwijk vertaalde het Nighwish-nummer Our Decades in the Sun naar het Nederlands.