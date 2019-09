Marek rende 30 uur lang non-stop rondjes voor het goede doel: 'Nu feest vieren!'

Marek Vis wilde graag geld ophalen tegen plasticvervuiling in de oceaan en bedacht daarvoor een wel heel bijzondere uitdaging. Hij begon vrijdag met rondjes hardlopen rondom de Kleine Schans in Terheijden. En dan niet een paar keer, maar de hele nacht door. Het doel was namelijk om 220 non-stop rondes te lopen in zo'n dertig uur tijd. En geloof het of niet, maar het is hem met gemak gelukt.

Zaterdagmiddag rond half drie vinkte Marek zijn 220e rondje af. Met een biertje in de hand en stijf van de adrenaline vertelt hij hoe het was: "Ik voel me super goed! Ik kan het nog niet helemaal bevatten, maar ja, het was wel zwaar in de nacht. Het is een mentaal spelletje, ik had een afstreepkalender en in het begin gaat het zo langzaam. Dan heb je één marathon gehad en denk je: ik moet er vijf! Dus ik moest telkens dingen verzinnen om het leuk te houden."

Marek kreeg gelukkig veel steun. "Er waren heel veel mensen die meerenden. Dat gaf veel afleiding. Ik verdeelde het voor mezelf in blokjes van tien rondjes. Na elke tien rondjes hield ik dan een pauze van een minuut of tien en daarna ging ik weer verder."

Wendy, de vrouw van Marek, moedigde hem dertig uur lang aan. Marek deed in het afgelopen etmaal maar één powernapje van zo'n zeven minuten en nam verder alleen wat korte pauzes, legt ze uit. Met de actie haalde hij online zo'n 1800 euro op, maar ter plekke werd er nog meer gedoneerd. Het geld gaat naar de actie 'Free the Sea' van het Wereld Natuur Fonds.

Wel wat gewend

Het is uiteraard niet de eerste keer dat Marek zo'n monsterafstand loopt. Wendy: "Hij is ultraloper. Hij rent over het algemeen afstanden vanaf honderd kilometer en dan vooral door bergen en bossen, op onverharde paden."

Marek denkt nog niet aan slapen. "Dat doe ik vanavond pas. Nu eerst even feest vieren!" Zijn volgende challenge staat ook alweer op de agenda. Hij gaat namelijk begin volgend jaar 500 (!) kilometer hardlopen in de Ardennen.