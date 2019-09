Ravenstein voert actie voor behoud van historische kerk: krakers dreigen het pand te bezetten

Er zit veel boosheid bij de inwoners van Ravenstein over het plan om Luciakerk een nieuwe bestemming te geven. Het gebouw is al drie jaar op slot. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een plan om de kerk - als kérk - voor de stad te behouden. Maar onlangs kondigde het kerkbestuur aan dat het plan van de baan is.

De Luciakerk in Ravenstein.

De Luciakerk is een van de tachtig rijksmonumenten in Ravenstein. Het gebouw is in 1735 gebouwd. Volgens Leon van Liebergen, de oud-directeur van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, hoort het monument bij de tien belangrijkste kerken van Brabant.

Gebouwd met een loterij

Opvallend is dat de kerk, die midden in het historisch centrum van Ravenstein staat, is gebouwd met de opbrengsten van een loterij. Nog opvallender is dat de organisatie van die loterij nog steeds bestaat en dat die club het plan had om het monument van het kerkbestuur over te nemen.

Ongeveer tweehonderd mensen kwamen opdagen voor de demonstratie.

Die 'deal' is nu afgebroken en daar waren ze zaterdag boos over in Ravenstein. Ruim tweehonderd mensen kwamen bij elkaar. Ze luisterden naar de klokken die vijf minuten lang werden geluid en keken hoe de koster een boze brief aan de bisschop van Den Bosch op de deur van de kerk spijkerde.

Kraakactie gevreesd

Er was angst dat de actie uit de hand zou lopen. Er gingen geruchten over een kraakactie: via Twitter waarschuwde de politie vrijdagmiddag al dat dat niet de bedoeling kon zijn. Vrijdagavond besloot het actiecomité om niet te kraken maar wél om het kerkbestuur op te roepen de kerkdeuren zaterdag te openen. Dat is niet gebeurd.

Ruim twee miljoen

Een bijzondere subsidieregeling van het rijk bood de kans om voor de Luciakerk ruim 2 miljoen euro binnen te halen. Met dat geld zou volgens de stichting Loterijfonds de kerk als een combinatie van museum, kerk en buurthuis verder kunnen gaan. Maar het rijk betaalt niet alles; er zou nog ongeveer een half miljoen extra moeten komen.

Dat geld is er niet, zei het parochiebestuur dat daarom besloot geen rijkssubsidie aan te vragen. Tot grote boosheid van het Loterijfonds. Voorzitter Martin Jan van Mourik: "Dat hadden ze met ons moeten overleggen. We zouden samen optrekken. Nu is de kans op rijksgeld voorbij."

De koster spijkerde een brief aan de bisschop op de deur van de kerk.

Het was vooral die frustratie die zaterdag naar boven kwam. Niet voor niets maakte het Loterijfonds een foto van de pastoor van de Luciakerk vast aan de Ravensteinse schandpaal.

Van Mourik, over het gebeier van de klokken heen: "We willen nu onze hand uitsteken naar het parochiebestuur. We moeten samen verder om een oplossing te vinden. Maar wij willen dat de kerk én het historische interieur behouden blijven. Een projectontwikkelaar komt er wat ons betreft niet aan te pas. De Luciakerk is van Ravenstein."

Reactie kerkbestuur

Volgens parochiebestuurder Harrie Boot was de kans dat er rijkssubsidie zou komen erg klein. In de voorwaarden stond namelijk dat de kerk duurzaam heringericht moest worden. "Wij zijn door deskundigen gewaarschuwd dat we die norm niet zouden halen. Daarom hebben we het plan afgeblazen."

Hoe het verder moet met de kerk weet hij op dit moment ook niet. "Van de zesduizend Nederlandse kerken, moeten er 5500 worden afgestoten. Ook omdat Nederlanders nou eenmaal veel minder naar de kerk gaan. Er wordt de hele tijd gezegd dat wij de kerk aan een projectontwikkelaar willen verkopen maar tot nu toe is er helemaal niemand die belangstelling heeft."