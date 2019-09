Operatie Market Garden herdacht: alles klopt aan de legervoertuigen

Van jeeps tot tanks en van motoren tot vrachtwagens, alle voertuigen waren authentiek zoals ze er 75 jaar geleden uitzagen, vertelt Floyd. "In een van de wagens zagen we ook honkbalhandschoenen, zoals de soldaten toen meenamen als herinnering aan hun thuis."

Het wagenpark is in handen van particulieren, die hobbymatig de voertuigen hebben opgeknapt, tot aan de juiste emblemen toe. In een lange colonne reden de voertuigen over de route die ook de Amerikanen hebben aangedaan. Langs de kant stonden mensen enthousiast te zwaaien met Amerikaanse en Nederlandse vlaggen.

"Het is onbeschrijflijk om mee te rijden in deze colonne", zegt één van de deelnemers die bij Leopoldsbrug in België al aansloot. "We gaan door tot Eindhoven."

Herkenningsteken

De verschillende voertuigen hadden een grote witte ster, bijvoorbeeld op de motorkap of op de zijdeuren. Het was het herkenningsteken van de geallieerden, zodat Engelsen bijvoorbeeld geen Amerikanen onder vuur zouden nemen.

"Het is een rijdend museum", aldus Floyd, terwijl achter hem sirenegeluiden klinken van de verschillende wagens.

Willys

Hij mag even meerijden als bijrijder van een jeep. Hij rijdt in een Willys, zoals de Amerikanen van 1941 tot 1945 produceerden. De 'Willy' wordt beschouwd als een icoon van de Amerikaanse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog. "Ik heb hem pas vier maanden.Ik heb hem voor D-Day gekocht en rij er als hobby bij herdenkingen mee. Ik was al in Frankrijk en Engeland en ben nu in Nederland. In Duitsland niet nee, daar zijn geen herdenkingen," zegt Harald lachend.

Wat was Market Garden?

Operatie Market Garden, een plan van de Britse legerleider Montgomery, had als doel snel en massaal de bruggen over de grote rivieren in Nederland te veroveren om vervolgens via de stad Wesel snel door te stoten naar Berlijn.

Het plan was dat de luchtlandingen (Market) van de geallieerden ondersteund zouden worden door een groot oprukkend grondleger (Garden) vanuit België. In totaal werden meer dan 50.000 Britse, Amerikaanse, Poolse en ook Nederlandse militairen ingezet bij de operatie.

De Duitsers lieten niet zo maar over zich heen lopen en boden veel verzet, vooral rond Arnhem. Maar ook bij Veghel en Son slaagden ze er in lange tijd de geallieerde opmars te blokkeren. Daardoor liep de operatie te veel vertraging op. De grote doorstoot naar Hitler-Duitsland mislukte en werd uitgesteld tot begin 1945.

