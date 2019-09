Twee jongens van 6 en 9 komen om bij brand in chalet in Strijbeek

De meldkamer kreeg de melding van de brand rond 23.45 uur binnen. Het ging om een brand in een houten chalet in een bosperceel dat alleen te bereiken was via een onverharde weg. De politie was als eerste ter plaatse en al snel werd duidelijk dat er twee jonge kinderen op de eerste verdieping van de woning sliepen. Het was op dat moment voor de politie nog niet duidelijk of deze twee naar buiten waren gekomen. De bewoonster van het chalet had wel met een derde kind naar buiten kunnen vluchten.

Hulp kwam te laat

De vader van dat kind, die samen met de moeder in een ander chalet sliep, heeft nog geprobeerd naar binnen te gaan en de twee jongens te redden. Dit was niet meer mogelijk en hij liep bij die reddingspoging brandwonden op. Het gaat om een familie uit Rotterdam. De ouders van het andere kind, wonen in de omgeving van Stijbeek.

Toen de politie aankwam, stond de chalet al zodanig in brand dat ook zij niet meer naar binnen konden om te zoeken naar de kinderen. Ook de brandweer, die één minuut later arriveerde, kon de woning meer in. Er werd meteen begonnen met blussen.

Even was er nog de hoop dat de kinderen zelf uit de woning waren gevlucht en het bos in waren gelopen. Daarom werd de omgeving afgezocht met politiehonden. De hoop was van korte duur. Korte tijd na aankomst werden twee stoffelijke overschotten gevonden op de eerste verdieping. De jongens hadden de brand niet overleefd.

Onderzoek

Op een nabijgelegen grasveld landde nog een traumahelikopter om bijstand te verlenen. De politie laat weten dat iedereen is geholpen en zo nodig naar het ziekenhuis is gebracht. Ook kregen de familieleden psychische zorg aangeboden.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn van een strafbaar feit zoals brandstichting of ander verwijtbaar gedrag, heeft de politie toch een onderzoek ingesteld. Dat onderzoek bestaat uit onder meer forensisch onderzoek op de plaats van de brand. Ook worden de twee lichamen van de jongens onderzocht en direct betrokkenen en getuigen worden gehoord. Het onderzoek zal vanwege de ernst van de brand, enkele weken in beslag nemen.

Ook burgemeester Joeri Minses, is op de hoogte gebracht van de brand. Hij zal contact zoeken met de scholen waar de twee jongens op zitten.