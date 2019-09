'Je moet deze dag echt pákken', geniet van nazomertemperatuur, het kan maar één dag

Voor wie houdt van zon en warmte, is het deze zondag genieten. "We krijgen een heel mooie nazomerzondag vandaag", vertelt Jordi Huirne van Weer.nl. Je moet het er ook echt van nemen, want maandag krijgen we heel ander weer.

"Er trekt deze zondag een klein beetje sluierbewolking over, maar daar gaat de zon gewoon doorheen", vertelt Huirne. "Het is dus best zonnig. Er staat niet al te veel wind en de temperaturen lopen snel op. Het was zondagochtend vroeg nog fris, lokaal een graad of vijf, maar zondagmiddag komen we bijna twintig graden hoger uit, Het kan het zo'n 24 en op enkele plaatsen 25 graden worden. Echte nazomertemperaturen dus."

Koufront

Maar dit is wel maar één dag, benadrukt de weerman. "Want we krijgen zondagavond en zondagnacht meer bewolking. Die hoort bij een koufront en dat trekt maandag over Brabant. Dat veroorzaakt heel ander weer. Het is maandag de hele dag bewolkt en in de loop van de maandagochtend en -middag valt af en toe wat regen. We hebben de paraplu weer nodig. De meeste regen verwacht ik in het noorden van de provincie. Langs de Belgische grens valt maar een heel klein beetje."

Volgens Huirne moeten we rekening houden met 'echt een grijze dag'. "Misschien hebben we qua temperatuur wat geluk en wordt het nét 20 graden, maar op andere plekken blijft die steken bij een graadje of 18."