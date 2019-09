'Ik dacht meteen: dit is foute boel', buurtbewoners in tranen na drama in Strijbeek

"Ik hoorde rond kwart over twaalf 's nachts sirenes", vertelt buurtbewoner Jos. "Ik keek door het raam van de deur en zag toen de rook boven de bossen uitkomen. Ik dacht meteen: dit is foute boel."

'Ramp en schok voor het dorp'

Het chalet waarin de brand uitbrak, is volgens Jos een zomerhuisje. Maar de gemeente gedoogde volgens hem dat het permanent bewoond werd. "De kinderen en kleinkinderen van de vrouw kwamen hier regelmatig op bezoek", weet hij. "Die kinderen vonden het leuk om hier te spelen."

Jos spreekt van een 'ramp en een schok voor het dorp'.

Rode gloed tussen de bomen

Ook Leo- die aan een zijstraat van de Daesdonckseweg woont - kent de oma van en de kinderen goed, vertelt hij met tranen in zijn ogen. "Zij haalden vaak samen aardbeien en eieren bij mij."

Hij kwam zaterdagavond terug van een feestje toen hij een rode gloed tussen de bomen zag en zwaailichten. "Ik wist meteen dat er iets mis was en dacht: dit is ernstig." Helemaal toen hij zag dat de ziekenwagen zonder het licht aan uit de bossen kwam gereden. "Dan is het foute boel..."

'Diep geschokt'

Burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam is 'diep geschokt' over de ramp die zich zaterdagavond en -nacht voltrok in Strijbeek. Niet alleen kwamen er twee kinderen om het leven, de oma - die een kind kon redden uit de vlammenzee - en de vader van een van de twee omgekomen jongens raakten gewond.

Minses heeft zich tijdens de nacht en de ochtend voortdurend op de hoogte laten houden over de ontwikkelingen. "Mijn gedachten gaan uit naar de familie en de vrienden van de slachtoffers. "

Geen aanwijzingen voor misdrijf

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. "We hebben geen aanwijzingen voor een misdrijf, dit doen we altijd als er sprake is van een niet natuurlijke dood", legt politiewoordvoerder Eric Passchier uit. Voor dit onderzoek worden drones ingezet. "Maar de oorzaak is moeilijk te achterhalen, want alles is verwoest."