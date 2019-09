Brandweer rukt uit om hondje uit de Dommel te redden

Een hondje is zondagochtend door de brandweer uit de Dommel bij Geldrop gered. Het arme dier kon niet meer op de kant komen. Het vermoeden is, omdat het om een oude hond gaat, dat het dier door zijn baas is gedumpt.

Het hondje werd ontdekt door een vrouw die daar met haar eigen honden aan het wandelen was. Twee van haar honden liepen langs het water en sloegen ineens aan. Toen de vrouw poolshoogte ging nemen, zag ze daar het hondje in het water spartelen. Ze alarmeerde gelijk de hulpdiensten.

De brandweer kwam ter plaatse en een van de brandweermannen ging het water in. Toen de hond op het droge stond, kreeg hij meteen een dekentje om zich heen. De vrouw die de hulpdiensten alarmeerde, droeg een van de riemen af zodat de hond aangelijnd kon worden. Medewerkers van de dierenambulance keken het beestje na.

Het gaat om een hond op leeftijd. Daarom vermoeden ze dat het dier is gedumpt en aan zijn lot is overgelaten. Hij is wel gechipt, maar de gegevens konden niet aan een eigenaar worden gelinkt. Het beestje is meegenomen en verblijft voorlopig in het dierenopvangcentrum aan de Doornakkerweg in Eindhoven.