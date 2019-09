Zes bekeuringen uitgeschreven bij grote taxicontrole in Breda

Grote controle van taxi's in Breda. (Perry Roovers SQ Vision Mediaprodukties)

Bij de grote taxicontrole van vrijdag in Breda zijn zes bekeuringen uitgeschreven. Twee chauffeurs bleken tijdens de controle niet de juiste vergunning te hebben, één chauffeur voldeed niet aan de kledingvoorschriften en nog eens één chauffeur berekende een veel te hoge ritprijs.

In totaal werden achttien voertuigen gecontroleerd. Bij de controle waren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), sociaal rechercheurs van de gemeente Breda, medewerkers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT's) en de politie aanwezig. Alle achttien chauffeurs werden gecontroleerd op onder meer verkeersovertredingen, rij- en rusttijden, instellingen van de taximeter, rijbewijs, landelijke chauffeurskaart en op de Bredase taxivergunning.

In totaal werden zes bekeuringen uitgeschreven. Vijf chauffeurs kregen samen 139 uur aan rijverbod opgelegd omdat ze de wekelijkse rusttijden hadden overtreden.

Kwaliteit

De gemeente Breda wil de kwaliteit van het taxivervoer verbeteren en voert geregeld acties uit. Het doel is dat in Breda chauffeurs rijden die de weg kennen, die ook korte ritten rijden en die gastvrij en representatief zijn. Breda vindt het belangrijk dat chauffeurs bijdragen aan een gastvrij Breda. Ook moeten chauffeurs goede en betrouwbare chauffeurs zijn. Een van de ondernomen acties is de inzet van taxi-stewards en de invoering van het taxikeurmerk.

Om voor het Bredase taxikeurmerk in aanmerkingen te komen, moeten taxichauffeurs eerst een speciale Bredase cursus volgen ofwel niet alleen de snelste route kennen in de stad, maar ook weten wat de stad nog meer te bieden heeft. Daarnaast moet een taxi door de dakverlichting duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.