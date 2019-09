Moment euthanasie kan 'onvergeeflijk of ondraaglijk' zijn volgens arts Kees van Gelder

Voor veel mensen is het duidelijk: 'als ik dement word en niks meer weet, dan wil ik er niet meer zijn'. Er zijn dan ook steeds meer Nederlanders die dit vast laten leggen in een levenstestament of met een euthanasieverklaring. Maar volgens Van Gelder is het wonderlijke aan de ziekte dat het je vermogen om kritisch te beoordelen aantast. Mensen gaan anders denken over de situatie waar ze dan in zijn.

Voor de arts is het dagelijkse kost om met de grote vragen van het leven bezig te zijn: is het moment gekomen om iemand te laten overlijden of is het te vroeg? "Te vroeg is onvergeeflijk, te laat juist ondraaglijk."

'Ondankbaar werk'

"Werken in dit stuk van de geneeskunde is in zoverre ondankbaar omdat je mensen niet beter kunt maken. Maar van de andere kant, in de zorg waar zoveel liefde en warmte is en zoveel geprobeerd wordt om nog kwaliteit uit het leven te halen voor deze kwetsbare mensen, juist wel heel dankbaar."

De vraag blijft altijd of het leven voor iemand die aan dementie lijdt écht altijd ondraaglijk en uitzichtloos is. Of dat er heldere momenten zijn waarop iemand toch nog kan genieten van kleine dingen. "Als je iemand zijn lijden kunt verzachten en kunt behandelen, dan heeft dat altijd de voorkeur boven euthanasie. Dan is het gepast om een stapje terug te doen als dokter."

Uitspraak: geen moord

Ondanks dat er vorige week een collega-arts voor de rechter stond op verdenking van moord, is Kees van Gelder niet bang voor justitie. "Nee, angst zou je niet moeten leiden. Je moet heel zorgvuldig zijn. Het gaat over iemand laten sterven door mijn hand." De arts respecteert dan ook dat er collega's zijn die nooit van hun leven patiënten willen helpen met het plegen van euthanasie.

Documentaire over euthanasie

Binnenkort is Kees van Gelder te zien in een documentaire over het dilemma van euthanasie bij gevorderde dementie. De arts onderzoekt of hij bij de demente Willy euthanasie mag uitvoeren, ondanks dat Willy hier niet meer om kan vragen. 'Dokter Kees' is nog in de maak en er wordt gezocht naar mensen die het project willen ondersteunen.