De 80 van de Langstraat was mooi en verschrikkelijk: ruim 500 uitvallers

In het centrum van Waalwijk was het zondag bij de finish een drukte van belang. Familie en vrienden stonden rijen dik om de lopers te verwelkomen met bloemen, felicitaties en hier en daar een traantje. Wandelaars die stuk voor stuk blij waren dat ze de finish hadden gehaald.

“Heel moe, maar enorm voldaan. Het was ook best spannend, want mijn dochter liep voor het eerst mee”, vertelde een van hen. De lopers die zaterdagavond om acht uur vertrokken waren, moesten zondagmiddag uiterlijk om vier uur binnen zijn.

Lars deed mee vanwege een weddenschap

Behalve sportieve ambities deden er ook lopers mee vanwege een weddenschap, Lars was er daar één van. “Ik had een weddenschap met mijn broertje die hem vorig jaar heeft uitgelopen. Ik heb toen gezegd, als jij hem uitloopt dan loop ik hem ook en hier sta ik dan.”

Het was voor Lars de eerste keer, maar zeker niet de laatste. “Ik ga hem zeker nog een keer lopen. Volgend jaar nog niet, maar ze zien me zeker terug.”

Lars liep de 80 van de Langstraat vanwege een verloren weddenschap.

Rust en een potje bier

Na de finish verlangden veel lopers naar rust, koffie, een gebakje en ook een potje bier. “Ik ga eerst douchen en dan lekker een paar uurtjes slapen. Volgend jaar ben ik er weer bij.” Geslapen werd er al vroeg in de middag in auto's op de parkeerplaats bij de Taxandriaweg. Een aantal wandelaars die heel vroeg waren gefinisht deden in de auto eerst een dutje voor ze naar huis reden. Het was een apart gezicht.

De 80 van de Langstraat beleeft volgend jaar zijn veertigste editie.